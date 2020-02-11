Акции Amazon снова вырастут: прогноз Morgan Stanley

Morgan Stanley добавил Amazon в свой список компаний, акции которых вырастут в цене в ближайшие несколько месяцев. Эксперты считают, что высокая прибыль интернет-компании положительно влияет на рост стоимости ее ценных бумаг.

Как сообщает Business Insider, аналитики банковского холдинга Morgan Stanley прогнозируют рост цены акций Amazon еще на 15%.

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В Morgan Stanley отмечают, что доходы технологических гигантов в четвертом квартале 2019 и в начале первого квартала 2020 были "чрезвычайно мощными", а не просто "лучше, чем ожидалось". Поэтому банк добавил в свой список компаний с самыми прибыльными акциями в ближайшие три-шесть месяцев Amazon, Walt Disney, Coca-Cola и Microsoft.

Аналитики Morgan Stanley имеют доказательства того, что инвестиционные планы Amazon способствуют финансовому росту компании, и о них будет известно раньше, чем предполагалось.

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Так, один из экспертов банковского холдинга Брайан Новак заявил, что акции гиганта электронной коммерции вырастут еще на 15% в ближайшее время. Этому будет способствовать и то, что фирма недавно вошла в тройку компаний с рыночной капитализацией более чем 1 трлн долларов.

Напомним, после обнародования компанией Amazon финансового отчета за четвертый квартал 2019 года, акции интернет-гиганта выросли на 11% до 2,1 тыс. долларов.