Акции Amazon вырастут в цене на 20%, что сделает компанию новым "быком" на Уолл-стрит: прогноз

Американский банк Goldman Sachs поднял целевую цену акций мирового гиганта электронной коммерции Amazon до 2900 долларов, что на 20% больше, чем ее нынешние показатели.

В Goldman считают, что интернет-ритейлер во втором квартале 2020 года сможет продемонстрировать высокий уровень доходов и рентабельности, пишет Markets Insider. На следующей неделе Amazon будет отчитываться о своих доходах за первый квартал этого года.

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По мнению экспертов банка, такой рост может быть вызван повышением спроса в деятельности различных сфер бизнеса Amazon.

Сейчас наблюдаем рост спроса на розничную торговлю, облачные технологии, рекламу. Amazon способна продемонстрировать успехи в этих сферах, что и приведет к росту ее дохода в будущем, а также усилению конкурентоспособности на рынке,

– отметили в Goldman Sachs.

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В банке утверждают, что рынки "недооценивают долгосрочную ценность акций платформы электронной коммерции. Ведь компания Джеффа Безоса является одним из лидеров онлайн-продаж, а также не последнюю роль играют ее разработки в сфере облачных технологий".



Доходы различных сфер бизнеса Amazon / Markets Insider

В частности, Goldman Sachs оценивает бизнес Amazon в сфере облачных технологий – AWS – почти в 800 млрд долларов, что делает этот сегмент прибыльным и ценным для американского гиганта электронной коммерции.

По состоянию на 18:19 по киевскому времени 24 апреля один акция Amazon торгуется за 2 397,22 доллара.



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