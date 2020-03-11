Акции Apple – в приоритете: на Уолл-стрит советуют покупать акции техкомпании

На протяжении последних недель лихорадка на мировых фондовых рынках не утихает. Основные фондовые показатели резко падают и медленно восстанавливаются.

Однако одна из компаний на Уолл-стрит рекомендует сохранять спокойствие и обратить внимание на акции технологических компаний, сообщает Markets Insider.

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Мы советуем инвесторам сделать глубокий вдох и сосредоточиться на лидерах в области технологий в течение следующих 5-10 лет, в том числе на Apple,

– заявил Даниэль Айвз, аналитик компании Wedbush.

Эксперт повысил целевую цену на акции Apple до 400 долларов.

По словам Айвза, проблемы Apple с замедлением темпов поставки продукции из Китая – это краткосрочное явление.

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Аналитик считает, что рост спроса в Китае и мире на технику купертинивського техгиганта восстановится во второй половине 2020 года. Айвз утверждает, что компания сможет поставлять из КНР от 231 миллионов единиц iPhone в течение всего 2021 года.

Коронавирус и обвал фондовых рынков: последствия для Apple

Ценные бумаги производителя iPhone снизились в цене на 8% в понедельник, 9 марта, из-за падения фондовых рынков.

в понедельник, 9 марта, из-за падения фондовых рынков. Общая стоимость акций Apple упала на 12% от своего годового максимума в 327,25 доллара 12 февраля этого года. Это произошло в результате вспышки коронавируса, в результате чего замедлились темпы производства техники американского техгиганта в Китае. В результате Apple сообщила, что не сможет выполнить план доходов на первый квартал 2020 года.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 9 марта 2020 в мире зарегистрировано 119 132 подтвержденных случаев заражения, из них 4284 – закончились смертью. Выздоровели уже 65 766 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.