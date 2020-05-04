Акции Apple могут подорожать на 20% в 2020 году: 6 аргументов от аналитиков JPMorgan

Акции Apple вырастут после того, как компания отчиталась о своих доходах, полученных за первый квартала 2020 года. Такой рост прогнозируют аналитики американского банка JPMorgan, о чем они и сообщили в письме к клиентам в пятницу, 1 мая.

Купертиновский техгигант попал в фокус-список аналитиков JPMorgan и назван экспертами банка "лучшим выбором" для инвестиций в акции, пишет Markets Insider.

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Аналитики JPMorgan повысили целевую цену на акции Apple с 335 долларов до 350 долларов. Это позволяет говорить о росте стоимости ценных бумаг техгиганта на 19% с учетом цены акций в 293,80 доллара за одну штуку на момент закрытия торгов в четверг, 30 апреля.

Специалисты банка считают, что запуск 5G усилит интерес к акциям Apple. Они привели шесть причин, почему ценные бумаги производителя iPhone вырастут в цене.

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1. Лучший, вопреки ожиданиям, импульс со стороны пользователей на новые iPhone, выпущенные в сентябре 2019 года, позволяют прогнозировать более удачный второй квартал для компании.

2. Во второй половине апреля этого года, после запуска нового iPhone SE и ряда финансовых стимулов со стороны правительства США, доход Apple начал расти.

3. Техника Apple, из числа которой – iPad и Mac, стала особенно популярна в период карантина, когда компании, образовательные учреждения перешли на дистанционный режим работы. Спрос на такую ​​продукцию тоже положительно повлиял на доходы техгиганта, а также компенсировал факт закрытия ряда его физических магазинов.

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4. Сервисы Apple, например стриминговая платформа AppleTV +, тоже стали довольно популярными в первом квартале 2020 года. В частности, спрос на них вырос на 17% по сравнению с прошлым кварталом.

5. В конце апреля показатели доходов от рекламы в начали расти. Кроме того, аналитики ожидают рост спроса на программу расширенной гарантии Apple Care, как только физические магазины откроются.

6. Благодаря устойчивой бизнес-стратегии Apple смогла увеличить размер ежемесячных дивидендов на 6% и объявила о дополнительном выкупе акций на 50 млрд долларов ежегодно.

По состоянию на понедельник, 4 мая, акции Apple опустились до 289,07 доллара за одну единицу.



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