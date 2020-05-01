Акции Apple снизились в цене после новости о падении выручки от продаж iPhone: детали

Акции технологического гиганта Apple упали в цене после того, как компания сообщила о своих доходах за первый квартал 2020 года и констатировала факт снижения обїемов продаж iPhone.

Неутешительные новости о финансовом состоянии компании вызванные, в основном, пандемией коронавируса, что привело к хаосу в сетях поставок товаров и сказалось на спросе на продукцию, пишет Forbes.

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Apple сообщила о доходе в размере 58,3 млрд долларов за первые три месяца 2020 года. Это число на 1% меньше аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на это, заработок купертиновского техгиганта превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали, что доход компании составит 54,4 млрд долларов.

Рост общего объема доходов снизился на 0,5% от отметки в 9% в прошлом квартале.

Доход от сервисов, среди которых есть и AppleTV +, вырос и продолжает увеличиваться. За первые три месяца 2020 года это число составляло 13,3 млрд долларов. В прошлом году доход от таких сервисов составил 11,4 млрд долларов.

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Выручка от продажи iPhone снизилась до чуть менее, чем 29 млрд долларов. Это на 7% меньше по сравнению с прошлым годом, поскольку коронавирус оказал негативное влияние на спрос на смартфоны техгиганта.

Доход на акцию составляет 2,55 долларов, что выше, чем прогнозировали аналитики в 2,26 доллара за акцию. Размер дивидендов за одну акцию – 0,82 доллара. Это число увеличилось на 6% по сравнению с прошлым кварталом.

Объем наличности на счетах, которой владеет производитель iPhone, составляет 192,8 млрд долларов. В прошлом квартале это число составляло 207 млрд долларов.

Несмотря на негативное влияние коронавируса, мы с гордостью сообщаем, что Apple удалось вырасти в течение квартала. Этому способствовали рекордные доходы, полученные от подписок на сервисы компании и от продажи носимой техники,

– заявил гендиректор Apple Тим Кук.

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По состоянию на пятницу, 1 мая, одна акция Apple торгуется по 292,54 доллара, снизившись на 1,13% от своей максимальной стоимости.