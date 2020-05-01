Акции Boeing выросли несмотря на рекордное снижение доходов: как ухудшился заработок авиагиганта
Акции Boeing, одной из крупнейших аэрокосмических и оборонных компаний мира, выросли сразу на 6%. Это произошло после того, как предприятие сообщило о своих доходах за первый квартал 2020 года.
Доходы Boeing за первые три месяца этого года снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет Markets Insider. Однако падение заработка компании никак не сказалось на цене ее акций.
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Что нужно знать о финансовых показателях Boeing за первый квартал 2020:
- Доход: 16,91 млрд долларов, что на 26% меньше по сравнению с прошлым годом и с предыдущими прогнозами аналитиков. В частности, эксперты предполагали, что доход Boeing в первом квартале этого года составит 17,01 млрд долларов.
- Скорректированный доход на акцию: -1,70 доллара против ранее прогнозируемых -1,76 доллара.
- Количество доставленных самолетов: 50.
- Операционный денежный поток: -4,3 млрд долларов.
- Наличные на счетах: 15,5 млрд долларов, что на 10 млрд долларов больше, чем три месяца назад.
Boeing столкнулся сразу с несколькими кризисами: постоянные проблемы с его самолетом 737 MAX и пандемией коронавируса, что привело к снижению авиаполетов на 95%. Правительства государств вынуждены были закрыть границы и ввести жесткий карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса.
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Инвесторов беспокоит вопрос ликвидности авиагиганта. Они сомневаются, хватит ли его текущих 15,5 млрд долларов, чтобы пережить нынешний экономический кризис, с одной стороны, и сохранить доверие инвесторов, с другой стороны.
Кроме того, компания объявила о сокращении на 10% своего персонала.
В этом году Boeing накопил долга на более 10 млрд долларов. В интервью CNBC генеральный директор компании Дэвид Калхоун заявил, что предприятие изучает все варианты для повышения собственной ликвидности и избежания долгов в будущем.
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Генеральный директор компании-конкурента Boeing – Airbus – Гийом Фаура отметил, что его компания "находится в тяжелом кризисе, который когда-либо знала вся аэрокосмическая отрасль промышленности". Также он добавил, что кризисный период, вызванный коронавирусом, для авиации только начинается.
Увеличившись на 6% в среду, 29 апреля, акции Boeing торговались на уровне 140 долларов за одну штуку.
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