Акции Facebook выросли несмотря на снижение спроса на рекламу: подробно о доходах техгиганта

Пандемия коронавируса существенно замедлила выручку Facebook от продажи рекламы. Однако инвесторов, похоже, удовлетворяют результаты деятельности компании за первый квартал 2020 года.

Фирма Марка Цукерберга отчиталась о своих доходах в течение первых трех месяцев 2020 года в среду, 29 апреля, сообщает Techcrunch.

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Facebook превзошел предыдущие прогнозы Уолл-стрит относительно собственных доходов. В частности, выручка компании за первый квартал 2020 составила 17,74 млрд долларов или 1,71 доллара в пересчете на акцию.

Также выросло и количество активных пользователей платформой в течение трехмесячного периода. Так, это число поднялось до 2,6 млрд человек. Ранее аналитики прогнозировали рост в 2,55 млрд пользователей.

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Несмотря на то, что доходы от продажи рекламы компании Цукерберга в первом квартале 2020 года продемонстрировали рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, техгигант использовал свое сообщение о доходах для хеджирования ожиданий на второй квартал этого года.

В общем, на протяжении нескольких последних недель, рынок цифровой рекламы потерпел серьезного удара на фоне экономического спада в результате пандемии коронавируса. В своем пресс-релизе Facebook отметил, что за последние три недели первого квартала 2020 года наблюдается "значительное снижение спроса на рекламу, а также связанное с этим снижение цен на объявление" компании.



Доходы Facebook от рекламы и других сервисов / Techcrunch

Однако первые три недели апреля показали равномерный годовой рост рекламного бизнеса соцсети. В четвертом квартале 2019 доход Facebook от продажи рекламы вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от рекламы размером 17,44 млрд долларов составляет львиную долю общего прироста доходов компании.



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