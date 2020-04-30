24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Акции Facebook выросли несмотря на снижение спроса на рекламу: подробно о доходах техгиганта

- Читати новину українською
Марк Цукерберг, основатель и гендиректор Facebook
Марк Цукерберг, основатель и гендиректор Facebook / Flickr

Пандемия коронавируса существенно замедлила выручку Facebook от продажи рекламы. Однако инвесторов, похоже, удовлетворяют результаты деятельности компании за первый квартал 2020 года.

Фирма Марка Цукерберга отчиталась о своих доходах в течение первых трех месяцев 2020 года в среду, 29 апреля, сообщает Techcrunch.

Интересно: Google и Facebook могут стать единственными платформами для размещения рекламы после пандемии

Facebook превзошел предыдущие прогнозы Уолл-стрит относительно собственных доходов. В частности, выручка компании за первый квартал 2020 составила 17,74 млрд долларов или 1,71 доллара в пересчете на акцию.

Также выросло и количество активных пользователей платформой в течение трехмесячного периода. Так, это число поднялось до 2,6 млрд человек. Ранее аналитики прогнозировали рост в 2,55 млрд пользователей.

Акции Facebook выросли сразу на 10% всего за час после публикации отчета о доходах.

К теме о доходах компаний: Квартальный доход Alphabet вырос несмотря на пандемию: как это повлияло на акции техгиганта

Несмотря на то, что доходы от продажи рекламы компании Цукерберга в первом квартале 2020 года продемонстрировали рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, техгигант использовал свое сообщение о доходах для хеджирования ожиданий на второй квартал этого года.

В общем, на протяжении нескольких последних недель, рынок цифровой рекламы потерпел серьезного удара на фоне экономического спада в результате пандемии коронавируса. В своем пресс-релизе Facebook отметил, что за последние три недели первого квартала 2020 года наблюдается "значительное снижение спроса на рекламу, а также связанное с этим снижение цен на объявление" компании.


Доходы Facebook от рекламы и других сервисов / Techcrunch

Однако первые три недели апреля показали равномерный годовой рост рекламного бизнеса соцсети. В четвертом квартале 2019 доход Facebook от продажи рекламы вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от рекламы размером 17,44 млрд долларов составляет львиную долю общего прироста доходов компании.

Скільки бізнес може існувати при карантині інфографіка 24 канал
Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала

Автор: Татьяна Панасюк
Теги: Компании и рынки IT-бизнес Финансы Марк Цукерберг Facebook Акции глобальных компаний Инвестиции
blog_ava
Украине никто не доверяет: Гончарук рассказал, почему экономика растет медленно
22 января
 