Акции, гособлигации и курс валют: как пандемия COVID-19 влияет на финансовые рынки

Глобальные фьючерсы на акции в среду, 18 марта, попали на территорию нестабильной торговли. Ведь опасения инвесторов относительно негативных последствий коронавируса для мировой экономики превзошли их ожидания относительно того, что власти стран смогут улучшить ситуацию.

Большинство традиционных, более безопасных активов тоже подверглись давлению, что и привело к значительным расхождениям на рынках, сообщает Investing.com.

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Что происходит на фондовых рынках

По состоянию на утро среды, 18 марта, фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на 4,5%. Таким образом европейский фондовый рынок снова просел. В Азии индекс широкого рынка MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, снизился на 1,4% - до минимума, который в последний раз был зафиксирован в конце 2016 года. Японский фондовый показатель Nikkei опустился на 0,2%.

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Фьючерсы на акции США снизились на 3,7% в Азии, опустившись в среднем до своего дневного лимита. Это произошло через день после того, как индекс крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 6%, а промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 5,2% или на 1049 пунктов.

Рост индекса Доу-Джонса на 1000 – это явление, которое можно наблюдать только во время финансового кризиса. Это не является хорошим знаком. Рост этого показателя на 100 пунктов был бы значительно лучшим для экономики,

– отметил Томоаки Шишидо, старший стратег компании Nomura Securities.

Как страны борются с последствиями коронавируса

Большие перепады цен на акции привели к проседанию рынка, поскольку инвесторы неохотно торговали и тем самым уменьшили объем торгов. Незначительный рост стоимости акций на Уолл-стрит произошел на фоне сообщений, что правительство США разработали стратегию действий для борьбы с последствиями коронавируса для экономики.

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В частности, во вторник, 17 марта, администрация Дональда Трампа обнародовала информацию о выделении 1 триллиона долларов материальной помощи, пострадавшим от коронавируса гражданам. Властями США запланировано предоставить американцам чеки на 1000 долларов в течение двух недель.

Это значительно больше, чем пакет помощи на сумму 787 млрд долларов, который администрация бывшего президента США Барака Обамы выделяла после кризиса, вызванного банкротством "Леман Бразерс",

– заявил Масахиро Ичикава, старший стратег компании Sumitomo Mitsui Asset Management.

Правительство Великобритании объявило о выделении финансовой помощи на сумму 330 млрд фунтов (400 млрд долларов) для предприятий, которые оказались в трудном положении из-за коронавируса. Франция предоставит 45 млн евро помощи компаниям и работникам.

Банковские аналитики прогнозируют стремительный экономический спад даже во втором квартале 2020 года, поскольку правительства государств выделяют огромные сумму для борьбы с последствиями смертельного вируса. Кроме того, ряд компаний вынуждена временно не работать, тем самым подвергая себя значительному материальному ущербу.

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Федеральная резервная система США во вторник, 17 марта, объявила об открытии собственного Фонда финансирования для поддержки краткосрочных корпоративных займов.

Облигации и валюты

Казначейство США может не оправиться от своих больших потерь во вторник, когда доходность по 10-летним облигациям достигла двухнедельного максимума в 1,105%. Последний раз она составляла 0,999%. Интересно, что доходность облигаций падает, даже когда Федрезерв покупает ценные бумаги на 40 млрд долларов ежедневно. Это превосходит предыдущие сценарии ФРС по количественному ослаблению и демонстрирует, что сейчас существует давление на продажи,

– утверждает Томоаки Шишидо. Диапазон доходности между 30-летними и 5-летним облигациям увеличился почти до 1% – это самый высокий показатель с сентября 2017 года. 30-летние облигации США приносят 1,620%.

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Относительно валютного рынка:

Австралийский долла р опустился до отметки 0,6019 доллара США после того, как во вторник достиг минимума – 0,5958 доллара США.

р опустился до отметки 0,6019 доллара США после того, как во вторник достиг минимума – 0,5958 доллара США. Курс новозеландского доллара восстановился до уровня 0,5961 доллара США.

восстановился до уровня 0,5961 доллара США. Курс евро составляет 1,1 доллара США.

Фьючерсы на нефть опустились почти до уровня 26 долларов за баррель на фоне ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия из-за отказа России поддержать уменьшение объемов добычи сырья.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 18 марта 2020 в мире зарегистрировано 198 155 подтвержденных случаев заражения, из них 5 833 – закончились смертью. Выздоровели уже 81 960 человек. На территории Европы зафиксировано 74 142 случаев заболевания COVID-19.



В Украине подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, 2 из них – летальные.