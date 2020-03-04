Акции крупнейших банков США упали из-за снижения учетной ставки Федрезервом

Акции банков США снизились в цене и были распроданы в ходе торгов во вторник, 3 марта. Это произошло после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила учетную ставку, чтобы противостоять негативному влиянию коронавируса на экономику.

Акции таких ведущих американских банков, как JPMorgan и Bank of America снизились на 3,7% и 5,5% соответственно, а ценные бумаги Citigroup и Morgan Stanley упали более чем 3%, сообщает CNBC.

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Уровень прибыли банков тоже может значительно сократиться, если финансовые учреждения будут начислять процентные ставки по депозитам выше рыночных. Кроме того, их доходы могут снизиться, если распределение между краткосрочными и долгосрочными процентными ставки не будет ощущаться. Такое явление, в частности, может возникнуть в результате снижения учетной ставки ФРС.

В последнее время рынок акций США испытывает все большее давление. Этому может способствовать рекордное снижение доходности 10-летних облигаций казначейства. Так, доходность таких облигаций составляет менее 1%. Ни один банк не застрахован от негативного влияния снижения процентной ставки на свои доходы, – отметил Майк Майо, аналитик банка Wells Fargo.

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Как снижение учетной ставки Федрезервом США повлияло на фондовый рынок

Как известно, ФРС США экстренно снизила базовую учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 1% -1,25% годовых. Решение финансового регулятора привело к новому обвалу фондового рынка США. Ключевые биржевые индексы снизились: индекс Доу-Джонса – на 2,94%, S&P 500 – на 2,81%, Nasdaq Composite – на 2,99%.