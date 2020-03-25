Акции техгигантов: как может измениться их стоимость в 2020 году

Facebook и Alphabet, материнская компания Google, могут столкнуться с быстрой продажей своих акций (sell-off), вызванной пандемией коронавируса.

По данным аналитиков Evercore, акции двух техгигантов упадут в цене на 30-40%, если произойдет sell-off, пишет PYMNTS.com.

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Что такое sell-off на фондовом рынке? Это быстрая продажа ценных бумаг. Увеличение количества акций приводит к снижению их цены.

Аналитики отмечают, что акции Facebook и Alphabet снизились в цене на 25% от своего годового максимума. Сегодня ценные бумаги Alphabet торгуются на уровне 1100 долларов за акцию. Если быстрая продажа все-таки состоится, то их цена может опуститься до отметки 2008 года – от 715 долларов до 830 долларов за акцию.



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Эксперты Evercore отмечают, что Facebook вообще не торговал своими акциями по заниженной цене. Однако такие проблемы могут появиться в компании в будущем. В частности, ценные бумаги Facebook уже можно было купить со скидкой 15% по сравнению с Google. Если эта тенденция продолжится, то стоимость акций соцсети снизится до 120 долларов. Сейчас ценные бумаги Facebook торгуются на уровне 150 долларов за одну штуку.