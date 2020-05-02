Акции Tesla резко подешевели из-за сообщения Илона Маска в Twitter: подробности

Цена на акции Tesla резко упала в пятницу, 1 мая. Это произошло через несколько минут после того, как генеральный директор мирового производителя электромобилей Илон Маск опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, заявив, что стоимость ценных бумаг его компании "слишком высока".

Одна акция Tesla торговались по 760 долларов. Однако после того, как Маск в пятницу, 1 мая, утром опубликовал сообщение в Twitter, стоимость ценных бумаг его компании опустилась до 700 долларов, сообщает CNN.

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Такое резкое падение цены произошло всего через несколько минут после публикации сообщения. К полудню акции Tesla подешевели на 8%.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

После сообщения об акциях Маск опубликовал: "Теперь верните людям их свободу". Эти слова демонстрируют негативное отношение гендиректора Tesla на все ограничения, введенные властями США в связи с распространением коронавируса.

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В октябре 2018 Маск договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что все его сообщения в Twitter, которые могут повлиять на цену акций компании, будут внимательно проанализированы перед публикацией. Это было после того, как Маск написал в том же Twitter, что решил выкупить все акции Tesla и сделать ее частной. Однако, как известно, этого он так и не совершил.

Твит Маска о цене акций, видимо, не доставит ему проблем. Прежде всего, в своей заметке Маск просто высказывает свое мнение относительно ценных бумаг, а не что-либо конкретное. Более того, генеральный директор Tesla очень редко признает, что цена акций его фирмы высокая. Поэтому такую ​​оценку следует поощрять, а не наказывать,

– отметил Джон Коффи, профессор по корпоративному праву в Колумбийском университете.

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Маск уже не первый раз заявляет о завышенной цене акций собственной компании.

Цена акций, которую мы имеем, больше, чем та, на которую мы заслуживаем,

– заявил Маск во время одного из событий в Лондоне в 2013 году.

А в декабре 2019 Маск написал в Twitter: "Вау ... акции такие высокие, хаха". Таким образом, предприниматель снова указал на завышенную стоимость ценных бумаг своей компании.