Акции Tesla вырастут в цене на 35% в 2020 году: что ждет компанию Илона Маска после кризиса

Американская инвестиционная компания Jefferies обновила целевую цену акций Tesla, чтобы иметь возможность выгодно их приобрести. В частности, фирма снизила этот показатель с 800 долларов до 650 долларов за одну акцию.

Таким образом, в пятницу, 3 апреля, стоимость ценных бумаг компании Илона Маска закрывала торги на уровне 480 долларов за акцию, пишет Markets Insider. По прогнозам Jefferies, в 2020 году акции автопроизводителя вырастут в цене на 35%.

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Аналитик Филипп Хушо отметил, что Jefferies рассматривает Tesla как единого оригинального производителя электромобилей, который по-настоящему трансформирует отрасль.

В понедельник, 6 апреля, акции компании Илона Маска выросли в цене на 8%.

Напомним, в 2020 год начался для Tesla довольно успешно. В частности, это связано с высокими доходами компании за последний квартал 2019 года. В результате акции автопроизводителя выросли в цене более чем на 900 долларов.

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Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. По состоянию на вторник, 7 апреля, стоимость ценных бумаг Tesla снизилась более чем 48% от своего максимального значения в феврале этого года – 917 долларов за акцию.

В результате стремительного распространения коронавируса в Китае, американскому производителю электрокаров пришлось закрыть на две недели свой новый завод в Шанхае. А из-за вспышки смертельного заболевания в США заводы Tesla в Фермонт, Калифорнии и Неваде пришлось также временно закрыть.



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Несмотря на то, что Jefferies уменьшила целевую стоимость акций компании Илона Маска, инвестиционная фирма ожидает, что доходы компании в 2020 году вырастут на 27%.

По словам аналитика, после "коронавирусного кризиса" спрос потребителей на электромобили возрастет.

Отзывы об авто Tesla Model Y хорошие. Кроме того, компания может увеличить свой доход после того, как вспышка коронавируса утихнет,

– утверждает Филипп Хушо.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 7 апреля 2020 в мире зарегистрировано 1350523 подтвержденных случаев заражения, из них 74 856 – закончились смертью. Выздоровели уже 285 327 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 1462 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 45 – летальные, а 28 пациентов выздоровели.