Маск богатеет: акции Tesla выросли на 23% за один день

Несмотря на общую тенденцию падения акций из-за коронавируса, акции Tesla стремительно растут. Прибыль Илона Маска растет.

На открытии торгов в понедельник стоимость акции Tesla составляла 780 долларов. В понедельник, 3 февраля, акции выросли на 13,7%, достигнув 887 долларов. Но во вторник скачок был еще большим – 23%, закрыв торги на отметке 969 за акцию. Таким образом рыночная капитализация компании составляет более 170 миллиардов долларов. Это самая дорогая компания-автопроизводитель после японской Toyota.

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Я просто не могу поверить этим сумасшедшим акциям. Это безумие,

– сказал в комментарии CNBC аналитик Roth Capital Крейг Ирвин.

23% роста акций – это самый большой однодневный прирост для компании за последние шесть лет. Всего за последние полгода акции компании выросли на 235%.

Инвестор-миллиардер Рон Барон, основной акционер Tesla, заявил CNBC, что по его мнению, компания имеет потенциал получить "по крайней мере" 1 триллион долларов дохода за 10 лет и продолжать расти.

На прошлой неделе Tesla сообщила о доходе в размере 24,6 миллиардов долларов в 2019 году. Доход превысил ожидания, из-за чего акций компании снова выросли.

Успех компании в частности связан с тем, что существует тенденция отхода от использования нефти. Джим Крамер, американский инвестор, сравнивал инвестиции в производство традиционных автопроизводителей с инвестицией в табачные компании. По его словам как первые, так и вторые находятся в фазе "смертности".

Из-за роста акций Tesla состояние основателя компании Илона Маска за один день выросли на 4,7 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Состояние Маска оценивается в 41 млрд долларов. Таким образом миллиардер занимает 22-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Еще до прыжков акций аналитики спрогнозировали стоимость акций компании в 493 доллара в 2020.