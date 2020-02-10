Акции Tesla: ждать ли резкого падения после взлета

Побив несколько рекордов на этой неделе, акции Tesla выросли на 82% с начала года. Инвесторы называют компанию переоцененной и предугадывают очередной лопнувший пузырь.

Финансовые аналитики не советуют инвестировать исключительно в акции автопроизводителя Tesla, поскольку компания переоценена, сообщает CNBC.

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Люди боятся пропустить большую возможность, поэтому готовы инвестировать в компанию, говорит Нила Хаммель, партнер Abacus Wealth Partners в Санта-Монике. Но этого делать не советует. По ее мнению, нужно диверсифицировать свой инвестиционный портфель, то есть покупать акции разных компаний. Таким образом падение акций одной компании не принесет значительных финансовых потерь.

Покупка акций одной компании – не инвестиционная стратегия, а ставка,

– сказала Нила Хаммель.



Акции Tesla за последние 3 года / CNBC

Во вторник 4 февраля акции Tesla достигли своего исторического максимума – 968,99 долларов за акцию. Днем ранее они выросли почти на 19,9%, что стало самым большим однодневным приростом за шесть лет.

Некоторые аналитики рынка предостерегают, что акции Tesla завышены и напоминают пузырь, что может привести к катастрофическим последствиям для инвесторов.

Эксперты приводят пример Bitcoin, который в 2017 стоил 20 тысяч долларов, а через месяц обвалился на 65%.

Акциями Tesla заинтересовалось много людей. При вводе в поисковике Google "Should I" (с англ. "Должен ли я") самым популярным запросом является "Should I buy Tesla stock" (с англ. "Следует ли мне покупать акции Tesla").

Сейчас акции немного упали – на 17%, но все еще остаются на 82% дороже в сравнении с началом года.

Тем, кто только что купил акции после их взлета, не повезло, потому что они просто потеряли половину,

– сказал Филипп Чао, главный директор по инвестициям в Experiented Wealth.

Хотя эксперты и предсказывают падение акций Tesla, с уверенностью говорить они не могут. Поэтому призывают покупать различные акции и расширять свой инвестиционный портфель. Как советует финансовый эксперт Нила Хаммель, акции Tesla можно покупать, но не стоит вкладывать в них более 5% своих инвестиций.