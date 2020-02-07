Акции Tesla: какой рост прогнозируют эксперты

Американский инвесторк и глава компании Ark Investment Management Кэтрин Вуд озвучила свой прогноз по стоимости ценных бумаг Tesla.

По словам Кэтрин Вуд, через пять лет цена одной акции производителя электромобилей составит семь тысяч долларов, пишет CNBC.

Уровень нашей (специалистов Ark – ред.) уверенности, что одна акция достигнет 7 тысяч долларов в течение следующих пяти лет, очень высокий,

– отметила Вуд.

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Инвестор заявила, что прежде чем называть такое число, она вместе с другими финансовыми экспертами проанализировала 10 различных сценариев развития Tesla. Среди них есть даже банкротство компании.

Мы старались быть максимально справедливыми и уравновешенными,

– утверждает Вуд.

Интересно, что Кэтрин Вуд не первый раз прогнозирует, насколько вырастет цена акций Tesla. В феврале 2018 года она говорила, что когда-то ценные бумаги автопроизводителя будут торговаться по 4 тысячи долларов за штуку.

В случае лучшего сценария цена акций Tesla до конца 2024 года составит 15 тысяч долларов за одну штуку.

Прогнозируя стоимость акций Tesla на уровне семи тысяч долларов через пять лет, в Ark руководствовались такими предположениями:

повышение спроса на электромобили;

способность автопроизводителя удерживать свою долю на рынке и увеличивать собственную рентабельность благодаря снижению цен на аккумуляторы.

По словам Вуд, уже сейчас Tesla опережает своих конкурентов, предлагая широкий ассортимент аккумуляторов к электромобилям по выгодным ценам.

Кроме того, инвестор считает перспективной идею компании создать собственный флот авиатакси.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, ценные бумаги компании выросли почти на 20%. На следующий день, 4 февраля, этот рост продолжился, достигнув 23%. Таким образом торги завершились на отметке 969 долларов за акцию. Однако стремительный рост сменился таким же падением – цена акции Tesla снизилась до 734 долларов. В целом на протяжении года ценные бумаги американского предприятия увеличились на 75%.