Акции Uber выросли в цене несмотря на значительные убытки компании в первом квартале 2020 года

Акции Uber выросли на 11% еще до того, как компания опубликовала отчет о доходах за первый квартал 2020 года. Инвесторы были оптимистически настроены на высокие финансовые результаты деятельности сервиса такси.

Вчера, 7 мая, самая райдшерингова компания Uber сообщила о своих финансовых достижениях за первые три месяца 2020 года, пишет Market Watch. Кроме того, стало известно и об убытках сервиса такси за этот период.

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Так, убытки Uber Technologies Inc. за первый квартал 2020 составляют 2,94 млрд долларов или 1,70 доллара в пересчете на одну акцию. Такие потери вызваны тем, что компания была вынуждена списать более 2 млрд долларов, инвестировав в азиатские предприятия. В прошлом году убытки Uber за аналогичный период составили 1,01 млрд долларов.

Касательно доходов сервиса такси, то они выросли на 14%, достигнув 3,54 млрд долларов. В первом квартале 2019 году этот показатель был на уровне 3,1 млрд долларов.

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Партнерами Uber в Азии являются две компнании:

Китайская Didi , предоставляющая транспортные услуги более 450 млн пользователей во всем Китае.

, предоставляющая транспортные услуги более 450 млн пользователей во всем Китае. Малазийская Grab, что предлагает логистические услуги и сервис такси во всей Юго-Восточной Азии.

Представители Uber отметили, что американская компания вынуждена была списать убытки, размер которых составляет 2,1 млрд долларов, связанные с инвестициями в Didi и Grab. Uber остановила деятельность на некоторых рынках Азии в обмен на получение доли в вышеназванных фирмах.

Директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания приостановила предоставление своих услуг в Азии, потерпев там убытки из-за длительной эпидемии коронавируса. В то же время, американское предприятие сосредоточило все усилия на развитии своего сервиса доставки еды Uber Eats, добавил Хосровшахи.

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Несмотря на падение объема заказов такси Uber на 80%, в последнее время наблюдается восстановление спроса на эти услуги в некоторых регионах США – Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Чикаго. Также растет количество заказов доставки еды с помощью мобильного приложения Uber Eats. В частности, это число выросло на 52%, принеся компании доход в 4,7 млрд долларов в первом квартале 2020 года.

В условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, Uber вынуждена была уволить 3700 своих работников, чтобы снизить объем затрат. Еще одной проблемой для компании стало неожиданное решение технического директора Туана Фама покинуть фирму. Причина этого решения пока неизвестна. Таким образом, это уже второй топ-менеджер Uber покидает компанию с тех пор, как Дара Хосровшахи стал генеральным директором.



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