Акции в Европе поднялись в цене на фоне роста фондовых рынков США и Азии

Во вторник, 31 марта, европейские фондовые рынки поднялись вслед за США и Азией. Ведь правительства стран внедряют меры по поддержанию роста экономики в условиях коронавируса.

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index – PMI) Китая в марте вырос, достигнув 52 пунктов, пишет Investing.com. Так, в феврале этот показатель был на уровне 35,7 пункта.

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По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности Китая в марте должен был подняться до 45 пунктов. Однако, как видим, он превзошел ожидания экспертов. Несмотря на это, экономисты все еще прогнозируют стремительное сокращение уровня ВВП Китая в первом квартале 2020 года.

Как изменились основные индексы европейских фондовых рынков:

Немецкий фондовый индекс DAX вырос на 0,2%.

Французский CAC 40 увеличился на 0,5%.

Фьючерсы на британский FTSE 100 подорожали на 0,3%.

Коронавирус в Европе: что известно Власти Италии, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе, объявила в понедельник, 30 марта, что продолжат карантин в стране по крайней мере до Пасхи. Ведь количество смертей в результате коронавируса в Италии продолжает расти. В частности, по состоянию на 31 марта в стране зарегистрировано 101 738 больных, умерло 11591 человек, а выздоровели 14620 человек.



Ситуация в Испании тоже с каждым днем ​​ухудшается. А Франция сообщила о наибольшем количестве погибших от коронавируса за сутки – 418 человек, общее число по всей стране – 3024 человек.

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Фондовый рынок США тоже отличился ростом во вторник, 31 марта. Основные биржевые индексы увеличились на 3%. Такой рост объясняется мерами США, направленными на поддержку экономики. В частности, речь идет о выделении финансовой помощи размер 2 триллионов долларов.

Цены на нефть тоже возобновили рост после рекордного падения накануне. Несмотря на это, прогнозы аналитиков относительно дальнейшего роста рынка остаются неутешительными. Ведь пандемия коронавируса продолжает вредить спросу на сырье. Кроме того, остается нерешенной ценовая война между Саудовской Аравией и Россией.

Фьючерсы на золото снизились на 0,4% – до 1636,70 доллара за унцию. Курс евро к доллару упал на 0,2%, достигнув 1,1 доллара за евро.



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