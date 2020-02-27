Акции Virgin Galactic выросли в цене почти на 200%: гендиректор анонсировал планы на 2020 год

Генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс выразил свое удовлетворение тем, что с начала 2020 года цена акций компании выросла на 186%.

Об этом Уайтсайдс заявил в ходе отчета о годовом заработке предприятия, занимающегося коммерческим освоением космоса, пишет Markets Insider.

Мы довольны ценой акций, – отметил гендиректор Virgin Galactic.

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Уайтсайдс также оценил "восторг людей от возможности трансформировать сферу космических полетов". По его словам, сейчас деятельность компании "сосредоточена именно на машиностроении". Ведь главная цель Virgin Galactic – безопасные и надежные коммерческие перевозки в космос.

В этом году одним из "основных приоритетов" Virgin Galactic является полет ее основателя, миллиардера Ричарда Брэнсона, в космос коммерческим рейсом, заявил Уайтсайдс.

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Напомним, цена акций Virgin Galactic выросла с 11 долларов в начале января 2020 году до 32 долларов в феврале. Такое повышение стоимости ценных бумаг компании привело к увеличению ее рынковой капитализации, которая достигла 6 млрд долларов.

Virgin Galactic вышла на биржевые торги в октябре 2019 года. Ее годовой доход составляет менее 4 млн долларов, а размер убытков за прошлый год – 211 млн долларов.

Однако инвесторы прогнозируют "светлое будущее" Virgin Galactic.

Так, предприятие приняло 8000 заявок от людей, которые хотят полететь в космос и около 80 млн долларов в депозитах от более 600 человек. В конце 2019 объем капитала компании в наличности составил 480 млн долларов.

Что известно о Virgin Galactic? Компания входит в состав Virgin Group, основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон. Занимается запуском искусственных спутников и в течение длительного времени продает билеты на частные космические рейсы. Первыми в космос отправятся 600 человек, которые уже оплатили полную стоимость билета – 250 000 долларов. В числе первых космических туристов есть и знаменитости, среди которых актер Леонардо ди Каприо и певец Джастин Бибер. График полетов компания пока не обнародовала, поэтому неизвестно, сколько придется ждать всем, кто уже оплатил путешествие.