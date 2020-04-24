Акции Zoom еще больше выросли после новостей о новом рекорде числа пользователей сервиса
Акции Zoom, компании-разработчика сервиса для видеоконференций, подскочили до 11% в ходе торгов в четверг, 23 апреля. Это произошло после того, как фирма объявила, что ежедневное количество пользователей ее платформы превышает 300 млн человек.
С 1 апреля это число увеличилось на 100 млн человек, сообщает Markets Insider.
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Zoom стал особенно популярным с момента начала пандемии коронавируса этого года. Так, до начала вспышки смертельного заболевания количество пользователей сервисом онлайн-связи составляло 10 млн человек в день, о чем свидетельствуют данные за декабрь 2019 года.
Из-за пандемии ряд компаний вынуждены были перевести своих работников на удаленный режим работы. Поэтому Zoom стал программой, которая дает возможность пообщаться с коллегами, родственниками и друзьями.
В течение года цена акций компании выросла почти на 150%, а количество пользователей – почти на 3000%.
Динамика цен на акции Zoom / Markets Insider
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Что такое Zoom: больше о программе Это сервис для проведения видеоконференций. Для того, чтобы организовать онлайн-встречу в Zoom, нужно создать учетную запись. Бесплатная версия программы позволяет общаться с помощью сервиса только 40 минут. Однако компания убрала это ограничение на период карантина.
Несмотря на большую популярность, компания столкнулась с проблемами, связанными с безопасностью сервиса. Оказалось, что к видеозвонков могли получить доступ сторонние лица. Кроме того, в конце марта стало известно, что приложение Zoom для IOS отправляет данные пользователей в Facebook, даже если у человека нет аккаунта в соцсети.
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