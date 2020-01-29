Акции Apple выросли в цене благодаря рекордной прибыли: детали

Прибыль Apple опередила все прогнозы и прошла отметку в более 90 миллиардов долларов, в связи с чем выросли цены на акции техгиганта. Компания отчиталась о своих доходах за первый квартал 2020 финансового года, что завершился 28 декабря 2019 года.

В течение этого периода Apple заработала 91,8 миллиарда долларов, что стало новым рекордом в истории предприятия, пишет Techcrunch.

Так, по предварительным подсчетам, сумма прибыли должна была составить 88,43 миллиарда долларов.

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Ценные бумаги купертеновского IT-гиганта тоже выросли в цене. Скорректированный чистый доход на одну акцию (так называемый "разбавленная" прибыль) Apple составляет 4,99 доллара. Этот показатель также превысил ранее прогнозируемое на рынке число – 4,54 доллара. На протяжении последних месяцев ценные бумаги компании торговались по высоким ценам, что соответствует уровню капитала многих других технологических компаний.

В Apple сообщали инвесторам о своих ожиданиях относительно доходов. По прогнозам компании, ее прибыль должна была быть на уровне 85,5-89,5 миллиарда долларов за квартал, а валовая маржа – 37,5% -38,5%. Однако валовая маржа компании за первый квартал 2020 финансового года составила 38,4%, что намного больше, чем прогнозировали ранее.

Основные показатели деятельности Apple за три месяца:

Доход от продажи устройств – 79,1 млрд. долларов.

Подписка на различные сервисы (iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV +) принесла компании 12,7 млрд. долларов.

Чистая прибыль – 22,2 млрд. долларов.

Как видим, основной доход Apple получила благодаря высокому спросу пользователей на гаджеты. Это позволило компании получить такой заработок:

iPhone: 56 млрд. долларов.

Mac: 7,2млрд. долларов.

iPad: 6 млрд. долларов.

Носимые устройства, техника для дома и аксессуары: 10 млрд. долларов.

В последние годы купертеновский гигант работает над уменьшением своей зависимости от получения прибыли в результате продажи iPhone.

Мелкая электроника и сервисы – основная надежда Apple,

– отмечает Тим ​​Кук, глава компании.

По итогам квартала, объем наличных и ценных бумаг компании составляет 207 миллиардов долларов, а ее долговая нагрузка – 118 миллиардов долларов.

В Apple ожидают, что доход предприятия во втором квартале 2020 финансового года будет колебаться между 63 млрд. и 67 млрд. долларов.