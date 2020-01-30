Акции Tesla выросли: подробности отчета компании перед инвесторами

Американская автомобильная компания-стартап Tesla подорожала после отчета перед инвесторами. Акции выросли на 12% после того, как компания сообщила о ежеквартальной прибыли, которая превысила ожидания Уолл-стрит.

Генеральный директор и председатель совета директоров Илон Маск также поставил цель продать более 500 тысяч транспортных средств в этом году, сообщает MarketWatch.

Tesla заработала 105 миллионов долларов, или 56 центов за акцию, в четвертом квартале по сравнению с 140 миллионами долларов, или 78 центами за акцию, которые заработали год назад в аналогичный квартал. Скорректированная прибыль за одну акцию – 2,14 доллара по сравнению с 2 долларами год назад.

Читайте также: Акции Apple выросли в цене благодаря рекордной прибыли: детали

Доход увеличился на 2% до 7,4 миллиардов долларов по сравнению с 7,2 миллиардами долларов год назад.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что производитель автомобилей сообщит о скорректированной прибыли в размере 1,77 доллара за акцию от продаж в 7 миллиардов долларов.

Рост акций продолжился еще несколько часов после того, как Tesla провела конференцию по телефону с инвесторами, и упоминание о потенциальных задержках в производстве Model 3 в Шанхае из-за смертельного коронавируса не уменьшили энтузиазма инвесторов.

Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн во время звонка заявил, что Тесла ожидает задержки на одну-полторы недели производства Model 3 в Шанхае из-за прекращения работы завода по требованию китайского правительства из-за вируса.

Это может несколько повлиять на прибыльность за квартал, но не сильно, поскольку доля в доходности от модели 3, которую выпускают в Шанхае, еще низкая. Мы также внимательно следим за тем, будут ли перебои в цепи поставок автомобилей, построенных в Фремонте (Калифорния), но Tesla пока не испытывает ничего существенного,

– сказал Кирхорн.

Американский аналитик Вен Ивс прокомментировал отчет компании как замечательный результат, который смотрит далеко вперед и видит мир, где спрос на электромобили высок.

Другие не были так уверены.

Несмотря на длительный рост акций после отчета, мы продолжаем видеть риски, связанные с наращиванием фабрики в Китае, а также усилением конкуренции на рынке электромобилей за счет автопроизводителей, которые все еще имеют право на полный федеральный налоговый кредит в США,

– заявил аналитик Гаррет Нелсон из CFRA.

Компания заявила, что обустройство производственной платформы для Model Y, компактного внедорожника, началось в этом месяце досрочно. Производство Model Y будет постепенным, поскольку компания установит дополнительную технику на своем заводе в Fremont, говорится в сообщении.

В Tesla заявили, что ожидают, что положительная тенденция роста доходов сохранится и в дальнейшем с возможными временными исключениями.

Мы продолжаем верить, что наш бизнес расширился до степени самостоятельного финансирования,

– заявила Tesla в своем письме к инвесторам.

Про компанию: