Alibaba проведет масштабный фестиваль онлайн-шопинга: что известно о мероприятии

Китайский маркетплейс Alibaba, который одновременно является крупнейшей платформой электронной коммерции в мире, объявил о запуске фестиваля онлайн-шопинга.

Компания будет проводить мероприятие на базе спонсорской помощи, общая сумма которой составляет 1 млрд юаней (144 млн долларов), сообщает PYMNTS.com. Таким образом ритейлер планирует компенсировать негативное влияние коронавируса на объемы онлайн-продаж.

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Решение компании провести торговый фестиваль вызвано проблемой снижения потребительских расходов на товары в Китае, который находится в "полукарантинном состоянии" из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Крупные распродажи в Китае: День холостяка

Объем продукции, размещен на платформе Alibaba, составляет две трети всех товаров, которые покупают и продают онлайн в Китае. Предыдущий торговый фестиваль ритейлер проводил 11 ноября 2019. Это мероприятие известно как День холостяка и происходит ежегодно. В частности, тогда объем продаж Alibaba стал рекордным, достигнув 268 млрд юаней (38,3 млрд долларов).

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Так, во время Дня холостяка 2018 объем продаж китайского интернет-гиганта вырос на 27% до 213,5 млрд юаней, что составило 30,7 млрд долларов в то время. В 2019 году покупка товаров на Alibaba выросла на 26%.

Доказано, что во время распродажи 11 ноября, которая длится всего сутки, продается больше товаров, чем во время пятидневного периода скидок в США, который начинается в День благодарения и заканчивается Киберпонедельником (американский аналог Черной пятницы).



Онлайн-шопинг / Flickr

Alibaba против коронавируса

Основатель Alibaba Джек Ма пожертвовал 2,15 млн долларов через собственный благотворительный фонд для борьбы против нового коронавируса, а точнее на изготовление вакцины.

Фонд подписал соглашение с Институтом инфекций и иммунитета Питера Догерти, что находится в Австралии, о сотрудничестве и предоставления средств на разработку вариантов лечения и вакцины против вируса Covid-19.

Хотя процесс создания вакцины является сложным, у нас в Институте Догерти есть опыт и инфраструктура для решения этой задачи. Благодаря финансированию, выделенному Фондом Джека Ма, проект разработки вакцины против коронавируса ускорится,

– сообщила профессор и директор Института Шарон Левин.

Напомним, в феврале Alibaba уже заявляла о выделении 20 млрд юаней (2,86 млрд долларов) в виде кредитов через банк своей дочерней компании Ant Financial – MYBank. Эти средства будут предоставлять компаниям, которые понесли значительный материальный ущерб через коронавирус.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 6 марта 2020 в мире зарегистрировано 98 387 подтвержденных случаев заражения, из них 3383 – летальные. Выздоровели уже 55 441 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом, еще 9 случаев пока изучаются.