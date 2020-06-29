Американский гигант электронной коммерции Amazon покупает стартап Zoox, который "с нуля" разрабатывает технологию автономного вождения. Сумма сделки составляет 1,2 миллиарда долларов. Как только информация о покупке Zoox подтвердилась, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter прокомментировал решение компании Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на иностранные СМИ.

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Детали покупки и сотрудничества Amazon и Zoox

Как стало известно, Amazon вместе со стартапом Zoox планирует создать парк роботизированных такси. В результате гигант электронной коммерции сможет конкурировать с компанией Waymo, которая тоже занимается созданием технологии автономного вождения. Последнее предприятие принадлежит техгиганту Alphabet, материнской компании Google.

Сотрудничество с Zoox предусматривает еще и то, что Amazon сможет использовать технологии стартапа для создания беспилотных автомобилей Aurora Innovation, которые доставляют товары в дома покупателей.

На сегодня только Waymo смогла запустить беспилотный сервис доставки товаров. Однако услуга пока работает только в штате Аризона. Но в планах компании – запустить сервис в в других американских штатах.

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Реакция Илона Маска

Илон Маск назвал генерального директора Amazon Джефф Безос "подражателем" из-за соглашения ритейлера касательно покупки Zoox.

Джефф Безос – подражатель, ха-ха,

– написал Маск, ретвитнув сообщение издания Financial Times о покупке Amazon стартапа Zoox за 1,2 млрд долларов.

Напомним, Tesla выпускает электромобили с системой электронного помощника водителя. В 2016 году Маск спрогнозировал, что в 2019 году большинство авто будут автономными и ездить без водителей. Тогда он сказал, что для разработки таких транспортных средств необходимо будет два года и еще один год – на подготовку и согласование всех документов с регуляторами.

В апреле 2020 года Илон Маск объявил, что до конца этого года Tesla запустит сервис беспилотного такси, вызвать которое можно будет с помощью приложения на телефоне.

Инвестиции Amazon в стартапы

Amazon не первый раз вкладывает деньги в компанию автомобильной сферы, или ту, что производит технологии для авто.