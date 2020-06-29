Amazon покупает разработчика беспилотного транспорта Zoox: Илон Маск не замедлил с комментарием
Американский гигант электронной коммерции Amazon покупает стартап Zoox, который "с нуля" разрабатывает технологию автономного вождения. Сумма сделки составляет 1,2 миллиарда долларов. Как только информация о покупке Zoox подтвердилась, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter прокомментировал решение компании Джеффа Безоса.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на иностранные СМИ.
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Детали покупки и сотрудничества Amazon и Zoox
Как стало известно, Amazon вместе со стартапом Zoox планирует создать парк роботизированных такси. В результате гигант электронной коммерции сможет конкурировать с компанией Waymo, которая тоже занимается созданием технологии автономного вождения. Последнее предприятие принадлежит техгиганту Alphabet, материнской компании Google.
Сотрудничество с Zoox предусматривает еще и то, что Amazon сможет использовать технологии стартапа для создания беспилотных автомобилей Aurora Innovation, которые доставляют товары в дома покупателей.
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Реакция Илона Маска
Илон Маск назвал генерального директора Amazon Джефф Безос "подражателем" из-за соглашения ритейлера касательно покупки Zoox.
Джефф Безос – подражатель, ха-ха,
– написал Маск, ретвитнув сообщение издания Financial Times о покупке Amazon стартапа Zoox за 1,2 млрд долларов.
Напомним, Tesla выпускает электромобили с системой электронного помощника водителя. В 2016 году Маск спрогнозировал, что в 2019 году большинство авто будут автономными и ездить без водителей. Тогда он сказал, что для разработки таких транспортных средств необходимо будет два года и еще один год – на подготовку и согласование всех документов с регуляторами.
В апреле 2020 года Илон Маск объявил, что до конца этого года Tesla запустит сервис беспилотного такси, вызвать которое можно будет с помощью приложения на телефоне.
Инвестиции Amazon в стартапы
Amazon не первый раз вкладывает деньги в компанию автомобильной сферы, или ту, что производит технологии для авто.
- Ранее ритейлер инвестировал 530 млн долларов в предприятие Aurora Innovation – ведущего разработчика технологий для беспилотных автомобилей.
- Также Amazon вложила около 700 млн долларов в американского производителя электромобилей Rivian. Впоследствии компания миллиардера Джефф Безос заказала в Rivian 100 тысяч електрофургонов для доставки заказов покупателям.
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