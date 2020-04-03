Американский инвестор не советует покупать "вирусные акций": что это значит

Американский менеджер по инвестициям Джим Чанос предостерег инвесторов от того, чтобы они не вкладывали деньги в "вирусные акции", которые растут на фоне пандемии коронавируса.

В интервью CNBC Чанос объяснил, акции каких компаний он называет "вирусными", пишет Markets Insider. Ими являются сервис для видеоконференций Zoom, производитель велотренажеров Peloton и компании, которая производит салфетки и другие средства дезинфекции Clorox. Именно ценные бумаги этих предприятий сейчас "на высоте".

Много таких компаний на самом деле не отмечают ростом свои акций в условиях экономической стабильности. Однако в нынешних условиях их доходность увеличится в несколько десятков раз. В частности, во втором квартале, так же как и в первом они будут популярными,

– отметил Чанос.

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Из-за пандемии коронавируса страны начали закрывать границы, компании временно прекратили работу, а миллионы людей вынуждены оставаться дома, чтобы сдерживать распространение заболевания. Все эти факторы привели к падению доходности акций многих предприятий. В частности, Уоррен Баффет потерял 5 млрд долларов на акциях авиакомпаний.

Однако в тот момент, когда ценные бумаги одних фирм падают в цене, акции других, наоборот, становятся прибыльными в условиях пандемии. По состоянию на четверг, 2 апреля, акции Zoom выросли на 101%, а медицинской компании Teladoc – на 94%. Ценные бумаги Clorox увеличились в цене на 14%.

Конечно, когда распространение вируса замедлится, вероятно, акций этих компаний не будут выглядеть так привлекательно, как сейчас,

– говорит Джим Чанос.

Инвестиционный менеджер заявил о закрытии краткосрочной ставки против компании Luckin Coffee, акции которой в четверг, 2 апреля, набрали 80%. Такой резкий рост произошел после того, как было обнаружено, что главный финансовый директор сфабриковал результаты продаж.

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Чанос отметил также, что инвесторам лучше отложить покупку так называемых "вирусных акций" до 2021 года, чтобы посмотреть на динамику их цен.

Вы должны вычеркнуть 2020. Ведь в конечном итоге рынок акций есть и будет,

– добавил Чанос.

Также трейдер посоветовал инвесторам пересмотреть результаты деятельности компаний, в акции которых они хотят вкладывать деньги, за 2019 году.

Проведите собственное исследование. Это поможет понять, что может быть с ценами на акции в 2021 году. Если они не высокие, то это может стать привлекательной инвестицией на долгосрочный период,

– подытожил эксперт.



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