Аналитики McKinsey спрогнозировали 9 сценариев развития мировой экономики после пандемии

Неопределенность относительно темпов распространения коронавируса остается самым большим препятствием для экспертов, которые делают прогнозы относительно дальнейшего развития экономики США.

Поэтому аналитики McKinsey подробно описали девять различных сценариев для экономики Соединенных Штатов и других регионов после пандемии, пишет Business Insider.

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Переменные, из числа которых состояние системы здравоохранения США, количество обанкротившихся предприятий, уровень безработицы и реакция на действия правительства, создают широкий спектр возможностей для прогнозов, заявили эксперты McKinsey в своем мартовском отчете.

Одно можно сказать точно: если мы не остановим вирус, многие погибнут. Если наши попытки остановить пандемию сильно навредят экономике, сложно представить, что впереди не будет еще больше проблем,

– отмечают в McKinsey.

Специалисты компании ожидают, что экономика США должна развиваться по одному из четырех оптимистичных сценариев, когда распространение COVID-19 можно будет контролировать и удастся избежать "катастрофических структурных убытков в экономике страны".

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Уровень развития экономики США колеблется от графиков V-образной формы до бурных U-образных тенденций. Ведь в целом экономика страны резко снизится до исторических минимумов, прежде чем вернется в нормальное состояние.



Сценарии развития экономики от аналитиков McKinsey / Business Insider

По словам аналитиков компании, нельзя игнорировать и другие факторы. Так называемый нынешний "черный лебедь" может нанести длительной вреда экономическому положению США, поскольку вирус продолжает распространяться, а эффективной вакцины так и не изобрели. Волна банкротства и увольнений может вызвать экономический хаос в стране, когда действия правительства будут уже неэффективными.

При таком развитии событий, графики темпов роста экономики США были бы в W-образной и L-образной форме. То есть на смену резкому падению пришло бы кратковременное восстановление, или, во втором случае (L-образная форма) годы упадка экономической активности, прогнозируют в McKinsey.

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Все девять сценариев подходят не только для США, но и для других стран, заявили аналитики компании. Однако сюда нельзя отнести Китай. Ведь сейчас экономика КНР постепенно восстанавливается после недель строгого карантина через коронавирус.

В McKinsey прогнозируют, что китайская экономика может достичь уровня еще до распространения вируса до начала 2021 года. Такого прогресса стране удастся достичь, если не будет второй волны или распространение коронавируса в других странах не скажется на экономической ситуации КНР.

Если Европа и США будут следовать действиям Китая, крах их экономик продлится всего несколько месяцев, а летом ситуация улучшится, говорят в McKinsey.

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Еще один из прогнозов компании предусматривает поэтапное выздоровление экономики. Например, Китай постепенно восстанавливает производственные мощности, однако уровень экспорта и импорта в стране остается низким.

В США и Европе коронавирус еще продолжает распространяться, карантин может затянуться и летом, поэтому экономика может начать восстанавливаться с начала 2021 года. В McKinsey эту тенденцию причислили к прогнозу А1, когда экономике понадобится более двух лет, чтобы уровень ВВП вернулся к передкоронавирусным показателям.

Мы не делаем прогнозы, чтобы сказать точно, что-то произойдет. Таким образом мы хотим призвать власть к действиям: принять меры, необходимые для того, чтобы как можно скорее остановить распространение коронавируса и избежать значительного экономического краха,

– заявили специалисты McKinsey.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 14 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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