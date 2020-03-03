Аналитики Morgan Stanley пока не рекомендуют покупать акции Tesla: в чем причина

Акции Tesla снизились в цене до месячного минимума в последний торговый день февраля. Это произошло именно тогда, когда мировые фондовые рынки обвалились на фоне опасений из-за распространение коронавируса за пределами Китая.

Стоимость ценных бумаг компании Илона Маска выросла более чем на 250% с октября 2019 и до момента, когда их цена достигла рекордной отметки – 918 долларов за акцию 19 февраля этого года. Однако аналитики банковского холдинга Morgan Stanley не рекомендуют пока покупать акции Tesla, сообщает Markets Insider.

Читайте также: Инвестор назвал компании, акции которых выгодно покупать даже в условиях коронавируса

Хотя сейчас акции Tesla торгуются на 34% выше, чем мы прогнозировали, все же рекомендуем подождать. Надо проследить, что будет с поставкой товаров в первом квартале 2020 года, – отметил Адам Йонас, аналитик Morgan Stanley.

Еще до того, как принимать во внимание влияние коронавируса на стоимость ценных бумаг автопроизводителя, Йонас прогнозировал нестабильный первый квартал 2020 года для компании Илона Маска. Ведь Tesla поставляет автомобильные детали из Китая, где в течение нескольких недель остановилось производство из-за коронавируса. Кроме того, американский автопроизводитель пользуется низким спросом на свою продукцию на европейском рынке.

Интересно: Как заработать 1,5 млрд долларов на акциях Tesla всего за два месяца: пример одной компании

В Morgan Stanley ожидают, что Tesla сообщит о потере примерно 440 млн долларов чистой прибыли в первом квартале этого года.

Кроме заработка компании, существуют другие факторы, которые могут создать покупательную возможность для инвесторов. В частности, это событие под названием "Battery Day", которое организует компания Илона Маска в апреле. Участники мероприятия обсудят технологии для производства аккумуляторов для автомобилей. Мы рекомендуем инвесторам искать потенциально выгодные возможности в первом квартале 2020 года, проверить свои запасы акций Tesla и пополнить их, – заявил Йонас.

По теме: Стоит ли покупать акции Apple в период распространения коронавируса: советы инвестора

Относительно влияния коронавируса на производство деталей для автомобилей Tesla, беспокойство инвесторов оправдано. Так, сбои в работе зафиксированы на заводе Gigafactory в Шанхае, что повлекло нарушение производственного процесса фабрики компании в Фримонте (штат Калифорния, США).

В январе главный директор по инвестициям Tesla Зак Киркхорн заявил, что компания не ожидала влияния сообщений представителей правительства США – негативные последствия коронавируса для экономики страны – на ее прибыль в первом квартале 2020 года.