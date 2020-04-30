Аналитики выяснили, что коронавирус не влияет на акции ведущих фармкомпаний

Котировки акций фармпроизводителей не продемонстрировали высокого роста. Как оказалось, пандемия коронавируса не особо повлияла на стоимость ценных бумаг компаний этой отрасли.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитического бюро "Новости GMP".

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Аналитики проанализировали котировки акций 42 компаний в течение периода с 9 декабря 2019 года, когда официально сообщили о первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае, по 22 апреля 2020 года – во многих странах был зафиксирован пик заболеваемости COVID-19. Эти котировки эксперты сравнивали с двумя индексами широкого рынка – американскими S&P 500 и Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Total Return Index (SPTRI), что позволяет отследить настроения инвесторов, которые вкладывают деньги в акции фармкомпаний.

В результате специалисты обнаружили, что акции крупнейших фармакологический компаний в общем волатильные. Вот как это выглядит:

По состоянию на 9 декабря 2019 SPTRI составил 106,59 пункта, а S&P 500 – 109,25 пункта.

По состоянию на 16 марта 2020: SPTRI – 86,84 пункта (минус 18,5% в течение трех месяцев), S&P 500 – до 83,57 пункта (снизился на 23,5% за этот период).

После 20 апреля оба индекса вернулись к значениям, зафиксированным еще до коронавирусного периода.

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В то же время, индекс фармкомпаний США вырос до 103,66 пункта. Однако по сравнению с декабрем 2019 года он снизился на 2,74%. Базовый индекс S&P 500 поднялся до 98,2 пункта, что ниже на 10,1% к соответствующему периоду распространения коронавируса.

По данным аналитиков, котировки крупнейших фармкомпаний снизились сильнее, однако они довольно быстро восстанавливаются.

Например, акции Johnson & Johnson 9 декабря торговались на бирже по 140,5 доллара за одну штуку, 12 марта 2020 года – по 125,41 доллара, а 14 апреля – уже по 146,03 доллара.

9 декабря торговались на бирже по 140,5 доллара за одну штуку, 12 марта 2020 года – по 125,41 доллара, а 14 апреля – уже по 146,03 доллара. Рассмотрим другую компанию – Roche Holding. Ее ценные бумаги в декабре прошлого года стоили 303,4 доллара за одну штуку, в марте 2020-го – 274,45 доллара, а в апреле – 314,9 доллара.

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Руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный утверждает, что пандемия почти не повлияла на компании биотехнологического сектора, которые занимаются разработкой лекарств от тяжелых заболеваний.

Также пандемия практически не повлияла на рост капитализации компаний, которые имеют уже готовые лекарства от коронавируса,

– констатирует эксперт.

Российской компании "Фармсинтез", как и американской Gilead Sciences Inc удалось ненадолго добиться увеличения стоимости своих акций. Однако это был спекулятивный интерес со стороны инвесторов на фоне сообщений о разработке этими предприятиями лекарств против COVID-19.

Также аналитики зафиксировали одно нестандартное явление. Так, 17 апреля акции Gilead Sciences Inc резко выросли в цене до рекордных 84 долларов за одну штуку. Этому способствовала утечка данных о возможном положительный результат клинических тестов препарата "Ремдезивир" для лечения коронавируса (эти лекарства в портфеле корпорации с 2015 года).

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Относительно российского фондового рынка, то по словам Валерия Емельянова, аналитика "Фридом Финанс", там было зафиксировано две волны спекулятивных атак. Эти спекуляции касались ценных бумаг "Фармсинтеза".

По словам эксперта, в конце января и в начале февраля акции этой компании подорожали в 2,2 раза, а к середине марта – снизились в цене до уровня января , то есть в два раза.

, то есть в два раза. В апреле ценные бумаги "Фармсинтеза" снова резко поднялись , увеличившись в цене сразу на 100%.

, увеличившись в цене сразу на 100%. На данный момент акции российской фармкомпании находятся под влиянием нисходящей тенденции, опустившись на 20%.

Причиной такого колебания была новость, что компания разрабатывает лекарства для лечения COVID-19,

– заявил Емельянов.

Однако, по его словам, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, мировые фармкомпании понимают, что COVID-19 для них пока "не является коммерчески успешной тенденцией".



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