Apple не сможет выполнить план по доходам за I квартал 2020 года: названы причины

Компания Apple сообщила, что в марте 2020 ее доходы не достигнут ранее прогнозируемых показателей, и, вероятно, снизятся. Одной из причин этого является распространение нового коронавируса COVID-19.

В понедельник, 17 февраля, представители Apple заявили, что компания может не выполнить план по доходам за первый квартал 2020 года из-за двух основных факторов, пишет Business Insider.

Первая причина – замедление процесса производства iPhone через коронавируса.

Второй фактор – снижение спроса на продукцию техгиганта в Китае.

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В нашем квартальном плане от 28 января 2020 представлена ​​вся информация на то время, а также прогнозы относительно темпов возвращения к обычному режиму работы после окончания 10 февраля выходных, которые продлили из-за новогодних праздников, – говорится в пресс-релизе Apple.

Однако впоследствии представители техгиганта отметили, что возвращение к работе проходит медленнее, чем ожидалось. Именно этот фактор влияет на снижение темпов поставок iPhone.

Как известно, 42 магазины Apple в Китае были закрыты, и по состоянию на понедельник, 17 февраля, только семь из них полноценно работают. Напомним, ранее аналитики Citi рассказывали,как сократится доход Apple в результате эпидемии. По их словам, временное остановление работы магазинов на месяц будет стоить техгиганту 3,4 млрд долларов.

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В Apple отмечают, что продолжают следить за ситуацией, связанной со вспышкой эпидемии коронавируса. Поэтому сейчас главное для компании – здоровье людей.

Не только Apple пострадала от китайского коронавируса. Китай – это четверть мощностей мирового производства, поэтому ряд автопроизводителей столкнулась со сбоями в поставках деталей из КНР на их фабрики.

Коронавирус в Китае: что известно Считается, что вирус зародился в Ухане, одном из крупнейших китайских городов. Он убил более 1700 человек, количество людей, инфицированных коронавирусом – более 71 000. Большинство случаев заражения сосредоточены именно в Китае: 16 городов закрыты на карантин, в результате чего пострадали почти 50 млн человек. Ограничен доступ до всех достопримечательностей, чтобы избежать скопления большого количества туристов. Ряд ведущих компаний тоже закрыли свои офисы и магазины в Китае, а новогодние каникулы были продлены, чтобы остановить распространение коронавируса.