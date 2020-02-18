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Apple не сможет выполнить план по доходам за I квартал 2020 года: названы причины

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Apple не достигнет прогнозируемого дохода / Flickr

Компания Apple сообщила, что в марте 2020 ее доходы не достигнут ранее прогнозируемых показателей, и, вероятно, снизятся. Одной из причин этого является распространение нового коронавируса COVID-19.

В понедельник, 17 февраля, представители Apple заявили, что компания может не выполнить план по доходам за первый квартал 2020 года из-за двух основных факторов, пишет Business Insider.

Первая причина  замедление процесса производства iPhone через коронавируса.

Второй фактор  снижение спроса на продукцию техгиганта в Китае.

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В нашем квартальном плане от 28 января 2020 представлена ​​вся информация на то время, а также прогнозы относительно темпов возвращения к обычному режиму работы после окончания 10 февраля выходных, которые продлили из-за новогодних праздников, – говорится в пресс-релизе Apple.

Однако впоследствии представители техгиганта отметили, что возвращение к работе проходит медленнее, чем ожидалось. Именно этот фактор влияет на снижение темпов поставок iPhone.

Как известно, 42 магазины Apple в Китае были закрыты, и по состоянию на понедельник, 17 февраля, только семь из них полноценно работают.

Напомним, ранее аналитики Citi рассказывали,как сократится доход Apple в результате эпидемии. По их словам, временное остановление работы магазинов на месяц будет стоить техгиганту 3,4 млрд долларов.

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В Apple отмечают, что продолжают следить за ситуацией, связанной со вспышкой эпидемии коронавируса. Поэтому сейчас главное для компании  здоровье людей.

Не только Apple пострадала от китайского коронавируса. Китай  это четверть мощностей мирового производства, поэтому ряд автопроизводителей столкнулась со сбоями в поставках деталей из КНР на их фабрики.

Коронавирус в Китае: что известно Считается, что вирус зародился в Ухане, одном из крупнейших китайских городов. Он убил более 1700 человек, количество людей, инфицированных коронавирусом  более 71 000. Большинство случаев заражения сосредоточены именно в Китае: 16 городов закрыты на карантин, в результате чего пострадали почти 50 млн человек. Ограничен доступ до всех достопримечательностей, чтобы избежать скопления большого количества туристов. Ряд ведущих компаний тоже закрыли свои офисы и магазины в Китае, а новогодние каникулы были продлены, чтобы остановить распространение коронавируса.

Автор: Татьяна Панасюк
Теги: iPhone Китай Apple Коронавирус 2020 Новости компаний Акции глобальных компаний Инвестиции
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