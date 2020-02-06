Интересный факт об Apple: за что компания продолжает платить Стиву Возняку

Сооснователь компании Apple по-прежнему является сотрудником техгиганта и получает ежемесячную плату

Заработная плата соучредителя Apple Стива Возняка составляет около 50 долларов (после вычета налогов) в неделю. Об этом он рассказал в интервью Гаю Кавасаки, сообщает Business Insider.

Читайте также: Компании на триллион: как Apple, Amazon, Microsoft и Google стали самыми дорогими

По словам Стива Возняка, он, будучи сотрудником Apple, остается единственным человеком, который с момента создания компании ежемесячно получает зарплату.

Также Возняк заявил, что пока эта сумма невелика, он остается в Apple "за преданность" к этой компании.

Никто не собирается меня увольнять, и я действительно имею сильные чувства к Apple,

– говорит Стив Возняк.

Кроме того, соучредитель Apple, который ранее призывал людей покинуть Facebook, доволен своей свободой высказываться о различных техгигантах, а не завися от ежедневных операций Apple.

Я действительно не могу находиться в операционной деятельности Apple, потому что я слишком откровенный и честный. И я не хочу отказываться от этого,

– заявил соучредитель Apple.

Кто такой Стив Возняк?

Известен как один из основателей компании Apple, а также разработчик одного из первых в мире компьютеров. Именно Apple Computer и Apple ИИ сделали его и Стива Джобса миллионерами. В 1985 году ушел с должности вице-президента Apple, однако не покинул компанию. Он занимает должность консультанта и владеет пакетом акций купертиновского техгиганта. Вне деятельности в Apple Возняк является основателем нескольких IT-компаний. Также он был преподавателем Сиднейского технологического университета. А еще – сыграл самого себя в сериале "Теория большого взрыва".