Bank of America предоставит все деньги с продажи корпоративных облигаций на борьбу с COVID-19

Bank of America оценил выпуск корпоративных облигаций в 1 млрд долларов, чтобы помочь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Это первая продажа банком корпоративных облигаций, когда все заработанные деньги учреждение отдаст для борьбы с вирусом, сообщает Markets Insider с ссылкой на информацию Bloomberg.

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Bank of America продает ноты с фиксированной и плавающей ставкой для финансирования инвестиций, направленных на решение социальных проблем, связанных с COVID-19. Об этом сообщил информагентству Bloomberg конфиденциальный источник, ознакомленный с этим вопросом.

По информации анонимного источника Bloomberg, корпоративные облигации приносят доход на 1,30 процентного пункта выше, чем казначейские облигации США.

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Инвестиционная компания AXA Investment Managers заявила, которая выделила 230 млн евро (249 млн долларов) в так называемые "коронавирусные" облигации через портфели от имени своей материнской компании AXA Group и сторонних клиентов.

Аналитики Moody's подчеркивают эффективность корпоративных инвестиций как устойчивого способа финансирования в условиях пандемии коронавируса.