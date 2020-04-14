Банки не спешат помогать бизнесу: миллиардер разочарован работой финучреждений США

Американский инвестор и миллиардер Марк Кьюбан, владелец Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс", заявил, что реализация программы защиты зарплаты (Paycheck Protection Program) в США продвигается слишком медленно.

Инициатива правительства США имеет целью помочь бизнесу выплачивать зарплату своим работникам, чтобы избежать массовой безработице в стране, пишет PYMNTS.com.

Банки играют самостоятельно. Банки пытаются определить, насколько целесообразно давать кредит, в тот момент, когда малый бизнес еле выживает. Они находятся на грани, пытаясь получить деньги,

– отметил Кьюбан во время телепередачи" Squawk Box "на CNBC.

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Кьюбан утверждает, что знает из первых уст, как бизнесу приходится бороться, чтобы получить кредит. В частности, компании, в которые он ранее инвестировал деньги, сейчас столкнулись с такой проблемой. Для оформления кредита, банк запрашивает информацию о выручке предприятия и в последний момент не решается предоставлять деньги.

Я звонил в банки и говорил, что не в этом смысл программы кредитов. Эти средства гарантирует правительство. И они должны предоставляться в виде гранта, чтобы компания сохранила всех своих работников,

– заявил Кьюбан.

По словам миллиардера, банки специально "ввели дополнительные требования", которые не являются частью государственной программы. Paycheck Protection Program было анонсировано в рамках антикризисного пакета правительства США в размере 2 триллиона долларов, который был одобрен еще 27 марта.

Пока эти вопросы не будут решены, будет возникать еще больше проблем. Будет много увольнений, ряд компаний вообще прекратят свое существование,

– говорит Кьюбан.

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Несмотря на это, миллиардер оценивает программу оптимистично. Он считает процесс кредитования бизнеса удачной инициативой.

Надеюсь, что бизнесу удастся получить финансирование, а в следующий раз этот процесс будет иметь более четкие правила. Банки, в свою очередь, должны признать, что сейчас нетипичная ситуация, где нужно достаточно долго анализировать каждую заявку,

– добавил Кьюбан.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце марта подписал закон о финансовой поддержке американской экономики. Размер материальной помощи составляет 2 триллиона долларов.



Согласно закону, власти Соединенных Штатов выделит 1200 долларов гражданам, чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год.



Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса. Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов.



Еще 500 млрд долларов будут направлены на финансирование различных сфер экономики, а также для помощи меньшим городам и штатам в целом.