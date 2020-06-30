Инвестор-миллиардер Чамат Палихапития хочет превратить свою компанию Social Capital в технологической ориентированного двойника предприятия Уоррена Баффета с объемом капитала в 400 млрд долларов.

О намерениях Палихапитии сообщает Markets Insider.

Среди моих амбиций – стать Berkshire Hathaway нового поколения,

– отметил председатель Virgin Galactic в интервью изданию Fortune.

Бизнесмен планирует сделать компанию Social Capital публичной и не рассматривает ее как венчурную фирму.

Это будет Berkshire, холдинговая компания, которая вместо инвестиций в Gillette, Coca-Cola и McDonald's, будет вкладывать деньги в технологическую сферу,

– заявил Палихапития.

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Инвестиции Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway владеет рядом компаний, среди которых Geico, Duracell и See's Candies. Кроме того, предприятие миллиардера Уоррена Баффета имеет доли размером в миллиарды долларов в таких публичных компаниях, как Apple, Bank of America и Coca-Cola.

В 2005 году Berkshire продал свою долю в Gillette, а в 1998 году лишился акций McDonald's.

Инвестиционные инициативы Палихапитии

На сегодня Палихапития инвестировал средства в такие фирмы: Slack, Box и SurveyMonkey. Также он наладил партнерские отношения с миллиардером Ричардом Брэнсоном, чтобы обратить внимание общественности к Virgin Galactic.

В интервью инвестор отметил, что в течение последних недель он осуществляет "высокоструктурированные, большие ставки" на кредитных рынках.

Там было много асимметрии из-за действий Федеральной резервной системы,

– подчеркнул Палихапития, имея в виду постоянные вмешательства финансового регулятора, среди которых расход сотен миллиардов долларов в облигации и покупку корпоративных долгов.