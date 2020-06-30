Berkshire Hathaway нового поколения: ведущий миллиардер хочет создать двойника компании Баффета
Инвестор-миллиардер Чамат Палихапития хочет превратить свою компанию Social Capital в технологической ориентированного двойника предприятия Уоррена Баффета с объемом капитала в 400 млрд долларов.
О намерениях Палихапитии сообщает Markets Insider.
Среди моих амбиций – стать Berkshire Hathaway нового поколения,
– отметил председатель Virgin Galactic в интервью изданию Fortune.
Бизнесмен планирует сделать компанию Social Capital публичной и не рассматривает ее как венчурную фирму.
Это будет Berkshire, холдинговая компания, которая вместо инвестиций в Gillette, Coca-Cola и McDonald's, будет вкладывать деньги в технологическую сферу,
– заявил Палихапития.
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Инвестиции Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway владеет рядом компаний, среди которых Geico, Duracell и See's Candies. Кроме того, предприятие миллиардера Уоррена Баффета имеет доли размером в миллиарды долларов в таких публичных компаниях, как Apple, Bank of America и Coca-Cola.
Инвестиционные инициативы Палихапитии
На сегодня Палихапития инвестировал средства в такие фирмы: Slack, Box и SurveyMonkey. Также он наладил партнерские отношения с миллиардером Ричардом Брэнсоном, чтобы обратить внимание общественности к Virgin Galactic.
В интервью инвестор отметил, что в течение последних недель он осуществляет "высокоструктурированные, большие ставки" на кредитных рынках.
Там было много асимметрии из-за действий Федеральной резервной системы,
– подчеркнул Палихапития, имея в виду постоянные вмешательства финансового регулятора, среди которых расход сотен миллиардов долларов в облигации и покупку корпоративных долгов.
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