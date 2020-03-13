Без паники: как зарабатывать на инвестициях во время кризиса на фондовых рынках

Мировые фондовые рынки на протяжении последних недель были очень нестабильными – то резко обрушивались, то демонстрировали постепенный рост.

Как в таком случае действовать инвесторам, в какие инструменты фондового рынка целесообразно вкладывать деньги, и насколько длинной будет коррекция – объясняет Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина".

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Эксперт отметил, что сейчас рынки действительно коллапсируют. Однако это, в основном, глубокая коррекция в один момент.

Нужно понимать, что рост с 2009 года почти на + 400% влечет за собой фиксацию прибыли, что и было сделано в конце февраля 2020. Коронавирус стал триггером, как мы уже заявляли, для крупных инвесторов о начале фиксации прибыли. С объемов можно утверждать, что крупнейшие игроки зафиксировались еще на уровне 3400-3100 пунктов (приняв во внимание S&P500). Знать больше: Влияет ли коронавирус на Украину? Сейчас индекс крупнейших американских компаний S&P500 – на уровне февраля и апреля 2018 года. Поэтому инвесторы могут рассматривать индексные акции на покупку, советует аналитик.



Динамика изменений европейских и американских рынков за 2007-2020 г.г. / Данные: Фридом Финанс Украина

Несмотря на то, что произойдет просадка индекса к уровню 2300-2200 (конец 2018 года) пунктов или ниже 2000 (уровень 2016 года) пунктов, можно будет усреднять вниз позиции до октября-ноября 2020 года (выборы президента США).

На какие финансовые инструменты следует обратить внимание инвесторам:

В качестве альтернативы, можно использовать такой финансовый инструмент, как ETF SPY , пользуясь стратегией, описанной выше, в случае долгосрочного инвестирования с периодом более 1 года.

, пользуясь стратегией, описанной выше, в случае долгосрочного инвестирования с периодом более 1 года. Следует рассматривать также защитные активы. Это могут быть евробонды развивающихся стран (и корпоративные тоже). В частности, в украинские еврооблигации также целесообразно вкладывать деньги, поскольку их доходность выросла сейчас в 2-3 раза. Это позволит зафиксировать высокую доходность и погасить ценные бумаги по номиналу. Не нужно забывать и про валютный хедж, если вы украинский инвестор.