Без паники: как зарабатывать на инвестициях во время кризиса на фондовых рынках
Мировые фондовые рынки на протяжении последних недель были очень нестабильными – то резко обрушивались, то демонстрировали постепенный рост.
Как в таком случае действовать инвесторам, в какие инструменты фондового рынка целесообразно вкладывать деньги, и насколько длинной будет коррекция – объясняет Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина".
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Эксперт отметил, что сейчас рынки действительно коллапсируют. Однако это, в основном, глубокая коррекция в один момент.
Нужно понимать, что рост с 2009 года почти на + 400% влечет за собой фиксацию прибыли, что и было сделано в конце февраля 2020. Коронавирус стал триггером, как мы уже заявляли, для крупных инвесторов о начале фиксации прибыли. С объемов можно утверждать, что крупнейшие игроки зафиксировались еще на уровне 3400-3100 пунктов (приняв во внимание S&P500).
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Сейчас индекс крупнейших американских компаний S&P500 – на уровне февраля и апреля 2018 года. Поэтому инвесторы могут рассматривать индексные акции на покупку, советует аналитик.
Динамика изменений европейских и американских рынков за 2007-2020 г.г. / Данные: Фридом Финанс Украина
Несмотря на то, что произойдет просадка индекса к уровню 2300-2200 (конец 2018 года) пунктов или ниже 2000 (уровень 2016 года) пунктов, можно будет усреднять вниз позиции до октября-ноября 2020 года (выборы президента США).
На какие финансовые инструменты следует обратить внимание инвесторам:
- В качестве альтернативы, можно использовать такой финансовый инструмент, как ETF SPY, пользуясь стратегией, описанной выше, в случае долгосрочного инвестирования с периодом более 1 года.
- Следует рассматривать также защитные активы. Это могут быть евробонды развивающихся стран (и корпоративные тоже). В частности, в украинские еврооблигации также целесообразно вкладывать деньги, поскольку их доходность выросла сейчас в 2-3 раза. Это позволит зафиксировать высокую доходность и погасить ценные бумаги по номиналу. Не нужно забывать и про валютный хедж, если вы украинский инвестор.
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Кроме того, инвестиционный аналитик призывает следить за ситуацией на мировых рынках и оценивать риски мировой рецессии не только в пределах одной страны. На данный момент падения рынков, в том числе индекса S&P 500, составило за 14 дней 920 пунктов (-27%), что указывает о "медвежых" настроениях рынка и возможном начале кризисного состояния.
Паника на финансовом рынке - вещь угрожающая. Поэтому не поддаемся на провокации, следим за собой и своим окружением, поднимаем иммунитет и инвестируем. Ведь, как сказал Рэй Далио (американский миллиардер, финансист и инвестор – ред.): "Сash is trash",
– добавил Степан Джус.
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