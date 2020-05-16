Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет

FinTech-индустрия находится на переходном этапе, когда общий размер ее доходов может вырасти до 500 млрд долларов до 2030 года. В 2018 году этот показатель составлял 150 млрд долларов.

Об этом сообщает Finextra с ссылкой на данные исследования швейцарского банка и международного финансового конгломерата UBS.

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Быстрая урбанизация, высокий спрос на услуги fintech-компаний со стороны поколения миллениалов и благоприятные регуляционные условия станут причинами резкого роста финтеха в три раза быстрее, чем традиционного финансового сектора. Именно такой прогноз представил швейцарский банковский гигант.

Решающее значение для такого роста финтеха имеет именно спрос на компании отрасли со стороны миллениалов, на которых приходится 27% населения мира. Кроме того, к 2030 году объем частного состояния должен составлять 24 трлн долларов – примерно в 1,5 раза больше национального объема производства США в 2015 году.

Из числа технологий, которые будут на пике популярности, UBS выделяет именно блокчейн. По подсчетам аналитиков банка, именно эта технология пополнит глобальную экономику 300-400 миллиардами долларов к 2027 году. Блокчейн будут использовать различные отрасли, из числа которых будет финансовая.

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Еще одной важной сферой роста финтеха станут электронные платежи. В UBS отмечают, что компании Азиатско-Тихоокеанского региона и дальше будут лидировать в этом сегменте. В частности, к 2022 году в регионе fintech-отрасль вырастет на 66% по сравнению с 33% в Северной Америке и 24% в EMEA (входят Европа, Ближний Восток и Африка).

FinTech – что это такое? С англ "financial technology" – финансовые технологии. Это индустрия, представила новое видение в предоставлении финансовых услуг. Компании, которые работают в этой области, внедряют инновационные технологии в традиционную финансовую индустрию. Благодаря этому различные финансовые сервисы становятся более эффективными и не такими затратными. Сейчас ряд аналитиков, банковских экспертов считают, что FinTech-компании являются серьезной угрозой для классических игроков отрасли - банков, финансовых компаний и т.д.