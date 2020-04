Бизнесмены против пандемии: основатель Twitter отдал часть своего состояния на борьбу с COVID-19

Генеральный директор Twitter и Square создал фонд "Start Small", сообщает Techcrunch. Дорси будет публиковать информацию о выплатах и ​​лицах, получивших финансовую помощь, в общедоступной электронной таблице.

Я направлю 1 млрд долларов в акциях Square (примерно 28% моего состояния) в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19,

– написал Джек Дорси.

В своей заметке в Twitter Дорси заявил, что эта инициатива сфокусирует внимание на другие сферы, кроме поддержки бизнеса. В частности, это здравоохранение и образование.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz