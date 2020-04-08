Бизнесмены против пандемии: основатель Twitter отдал часть своего состояния на борьбу с COVID-19

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси в серии твитов заявил, что пожертвовал 1 млрд долларов своей доли акций Square на борьбу с коронавирусом.

Генеральный директор Twitter и Square создал фонд "Start Small", сообщает Techcrunch. Дорси будет публиковать информацию о выплатах и ​​лицах, получивших финансовую помощь, в общедоступной электронной таблице.

Я направлю 1 млрд долларов в акциях Square (примерно 28% моего состояния) в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19,

– написал Джек Дорси.

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В своей заметке в Twitter Дорси заявил, что эта инициатива сфокусирует внимание на другие сферы, кроме поддержки бизнеса. В частности, это здравоохранение и образование.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Среди других важных вопросов Дорси назвал и негативное влияние коронавируса на общий базовый доход населения. Ведь многие люди потеряли работу из-за пандемии. Поэтому средства из фонда гендиректора Twitter будут направлены и на помощь населению.

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Первый взнос в размере 100 000 долларов Дорси перечислил в новый фонд по продовольственной помощи America's Food Fund.

Организацию создали голливудские звезды во главе с Леонардо Ди Каприо и Лорен Пауэлл Джобс. Их фонд занимается обеспечением продовольственными товарами населения, наиболее пострадавшего от коронавируса или находящегося в группе риска. К America's Food Fund присоединились и другие влиятельные лица и компании: американская актриса и ведущая Опра Уинфри пожертвовала 1 млн долларов, а Apple – 5 млн долларов.

Джек Дорси – что известно о предпринимателе? Он является известным разработчиком программного обеспечения и бизнесменом. Также Дорси – один из соучредителей Twitter Inc.



Еще 43-летний Джек Дорси руководит стартапом мобильных платежей Square, который он создал в 2009 году и официально запустил в 2015 году. Следовательно, он один из немногих предпринимателей, которые одновременно являются генеральными директорами двух компаний. В данном случае – Twitter и Square.