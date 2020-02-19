Блумберг продаст свою медиа-компанию, если его изберут президентом США

Бывший мэр Нью-Йорка хочет быть честным с избирателями и обещает заниматься только политикой, в отличие от действующего президента, рассказал советник Блумберга.

Майкл Блумберг продаст свою медиа-компанию, которую он создал в 1980-х годах, если он выиграет президентские выборы 2020 Об этом заявил главный советник кандидата во вторник, сообщает MarketWatch со ссылкой на Associated Press.

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В случае победы, Блумберг переведет компанию Bloomberg LP на слепой траст, а доверенное лицо потом продаст компанию, сказал советник Тим О'Брайен. Прибыль от продажи поступит в Bloomberg Philanthropies, благотворительной организации, которая финансирует различные проекты от борьбы с изменением климата до здравоохранение и грантов для американских городов.

Единственное ограничение, которое Bloomberg может применить к продаже, – это то, что компанию не сможет купить иностранец или частная акционерная компания. Сейчас Майкл Блумберг, демократ, является руководителем компании.

Мы хотим быть прямо противоположные Дональду Трампу по финансовым конфликтам и интересам. Мы считаем, что это одна из самых большых пятен на посту президента. Мы хотим быть очень прозрачными и откровенными с избирателями по отношению Майкла к таким вещам,

– заявив О'Брайен в агентстве Associated Press.

Блумберг – один из самых богатых в мире. Его намерение продать компанию контрастирует с поведением действующего президента Трампа, который отказался полностью избавиться от своего бизнеса. Вместо этого он передал свои активы в траст, контролируемый двумя его взрослыми сыновьями и старшим руководителем компании. Трамп продолжал зарабатывать деньги из своего бывшего бизнеса.

Майкл Блумберг сохранил право собственности на компанию, когда занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 год, но отказался от звания главного исполнителя.

Сейчас в Демократической партии еще должны определиться с кандидатурой в президенты. Майкл Блумберг – один из кандидатов. За его богатством и бизнес-холдингами ведут усиленный контроль его конкуренты на пост кандидата от Демократической партии.

Что известно о компании Bloomberg?

Блумберг создал свою собственную компанию в 1981 году, после того, как его уволили из инвестиционного банка Salomon Brothers с выплатой в размере 10 миллионов долларов. Его новое предприятие создало терминал Bloomberg, специализированный компьютер с программным обеспечением, что позволило трейдерам на Уолл-стрит в режиме реального времени видеть финансовые операции. Терминал быстро стал необходимым продуктом во всем финансовом мире. Его использовали Всемирный банк и Федеральный резервный банк.

Тогда Bloomberg расширил бизнес, создав платформу для финансовых новостей. Компания столкнулась с критикой из-за того, что ее журналисты освещают президентскую кампанию, но не прибегают к расследованиям в отношении самого Блумберга или других демократов, только республиканцев.

Блумберг вступил в президентскую гонку в ноябре и постоянно поднимался в рейтинге по опросам. На рекламу он лично потратил более 400 миллионов долларов. Его состояние оценивается в 60 миллиардов долларов.

Президентские выборы в США 2020В ноябре 2020 в США пройдут президентские выборы. Традиционно шансы на победу имеют две основные партии США: Республиканская и Демократическая. Действующий президент США Дональд Трамп - представитель республиканцев. Несмотря на недавнюю угрозу импичмента, Трамп заявил о готовности баллотироваться на второй срок.