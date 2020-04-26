Boeing разрывает сделку на 4,2 млрд долларов с бразильским авиагигантом Embraer: что известно

Американская аэрокосмическая и оборонная корпорация Boeing прекратила соглашение размером 4,2 млрд долларов с бразильским производителем самолетов Embraer.

Соглашение с южноамериканской компанией позволило бы Boeing быть конкурентоспособным на рынке меньших самолетов и продавать их дешевле, пишет CNN.

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Embraer, в свою очередь, в своем пресс-релизе сообщила, что "будет применять все средства правовой защиты против Boeing" и потребует от американской корпорации компенсацию за нанесенный ущерб. Представители бразильского предприятия назвали решение Boeing незаконным.

В своем пресс-релизе Embraer напомнила о двух смертельных авиакатастрофах с участием самолетов Boeing 737 Max, которые стоили американской авиакомпании минимум 18,7 млрд долларов. Представители бразильской компании заявили, что Boeing предъявляет "ложные претензии", чтобы избежать выплаты 4,2 млрд долларов.

По информации Embraer, американский авиагигант испытывает финансовые трудности из-за ситуации с Boeing 737 Max и другие проблемы, связанные с бизнесом и репутацией.

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По словам представителей Boeing, они планировали создать совместное предприятие с Embraer до 24 апреля. Однако бразильская компания не удовлетворила требования, указанные в соглашении, до начала того времени. Какие условия не были выполнены в американской корпорации так и не уточнили. Однако в Embraer заявляют, что придерживались всех требований, прописанных в соглашении.

Это разочаровывает до глубины души,

– отмечает в пресс-релизе президент Boeing Марк Аллен.

Он утверждает, что в течение последних нескольких месяцев Boeing проводил "продуктивные, но в конечном итоге неудачные переговоры" с Embraer. В результате сторонам не удалось достичь договоренности до 24 апреля.

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По условиям соглашения, Boeing получил бы 80% операционной деятельности Embraer. Бразильская компания сохраняла за собой только 20% собственности.

В случае успеха договоренности, Embraer, ведущий производитель пассажирских самолетов, мог бы конкурировать с канадской компанией Bombardier. Как известно, последняя присоединилась к еще одному авиагиганту Airbus еще в 2017 году.