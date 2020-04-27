Будет ли еще один обвал цен на нефть: что говорят аналитики и как комментируют ситуацию в ОПЕК

В понедельник, 20 апреля, внимание участников финансовых рынков было приковано к новостям о ценах на нефть. Ведь именно в этот день майские фьючерсы американской нефти WTI достигли отрицательного значения – минус 37,6 доллара за баррель.

Аналитики говорят, масштабный обвал цен на нефть 2020 году может повториться, пишет CNBC.

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Места для хранения нефти с каждым днем ​​меньше

Мировые нефтехранилища быстро заполняются. По данным Энтони Халфа, аналитика компании Kayrros, ежедневно в резервуары поступает 50 млн баррелей нефти.

Сегодня нефтехранилища заполнены на 65%. Если ситуация на рынке не изменится, то места для хранения сырья не будет еще до июня этого года.

Танкеры с нефтью переполняют береговую линию Лос-Анджелеса. Если цены на нефть в ближайшие месяцы все-таки вырастут, то сейчас целесообразно покупать сырье и затем продать ее по более высокой стоимости.



Танкеры около Лос-Анджелеса / CNBC

Соглашение ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти начнет действовать с пятницы, 1 мая. Однако армада танкеров уже направляется в сторону США, и готова доставить еще 40 млн баррелей нефти, которая никому не нужна из-за снижения спроса. Значительная часть сырья поступит на предприятие Motiva - компанию Saudi Aramco, что находится в штате Техас.

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В то же время спрос на продукты нефтепереработки снизился на 67% и может снижаться дальше, потому что транспортные перевозки приостановлены, ряд авиарейсов не производится. Итак, если нефтеперерабатывающие предприятия не захотят получать новые объемы нефти, это повлияет на цену сырья.

Сейчас основной вопрос в том – сколько времени осталось до полного заполнения хранилищ нефтью: каждого танкера, корабля и каждой дырки в земле? Ответ неоднозначен: от двух недель до двух месяцев. Сегодня рынок нефти находится под давлением, как никогда до этого раньше.

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По словам аналитиков, если спрос и дальше будет снижаться, нефтедобыча нужно сократить быстрее, чем запланировано и увеличить объемы этого сокращения.

Не добывайте нефть, если у вас негде ее хранить и кому продать,

– отмечают эксперты рынка.

Восстановление роста цены сырья будет: прогноз ОПЕК

Министр энергетики Алжира Мохамед Акраб, который является президентом конференции ОПЕК до декабря 2020 года, заявил местному телевидению, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться в пределах 40 долларов за баррель.

В ОПЕК прогнозируют, что мировые цены на нефть в течение мая-июня вырастут в среднем до 35 долларов за баррель. Этому будет способствовать реализация соглашения ОПЕК+.

Напомним, в течение мая-июня 2020 году добыча нефти сократится на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки с июля и до конца 2020 года – на 7,7 миллиона баррелей в сутки, а в мае 2022 года – на 5,7 миллиона баррелей в сутки.