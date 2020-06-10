Все больше медицинских и биотехнологических компаний выходят на фондовый рынок. 11 июня 2020 состоится IPO Burning Rock Biotech Limited, ведущего китайского разработчика тестов на основе NGS (секвенирования нового поколения) для выявления рака.

Размещение акций на бирже – это возможность привлечь дополнительное финансирование для дальнейшего развития бизнеса. Именно это и является главной задачей при IPO. В условиях пандемии коронавируса IPO медицинских и фармацевтических компаний становятся актуальными среди инвесторов. Эксперты "Фридом Финанс" уже рассказывали для Инвестиций24 о нескольких таких предприятий. На этот раз они проанализируют деятельность и финансовые показатели компании Burning Rock Biotech Limited.

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Основные факты о Burning Rock Biotech

По данным China Insights Consultancy, Burning Rock Biotech является крупнейшей китайской компанией по выявлению рака на основе NGS. Предприятие работает с крупными и мелкими больницами, а его продукцию используют врачи для выбора более эффективной терапии.

Burning Rock Biotech сотрудничает с 4162 врачами и 602 больницами по всему Китаю.

По данным CIC, компания является лидером в центральном лабораторном сегменте NGS с долей рынка по количеству пациентов в 17,5% по итогам 2019 года.

Что известно об акционерах компании?

Текущие акционеры выразили желание приобрести до 79 млн долларов размещения. Так, Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited приобретет акции на 25 млн долларов по цене размещения.

Крупнейшие акционеры компании до старта IPO:

Quantum Boundary Holdings Limited – 20%;

Northern Light Venture Capital III – 13,7%;

LYFE Capital – 8,3%;

Sequoia Capital China – 9,1%;

CMB International Private Investment Limited – 8,8%;

Crest Top Developments Limited – 6,1%;

GIC – 6,1%.

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Над чем работает Burning Rock Biotech?

Сегодня компания предлагает 13 тестов на основе NGS для выявления и лечения различных видов рака: рака легких, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, молочной железы и др.

Основные продукты компании – OncoScreen Plus и LungPlasma.

OncoSreen Plus – тест, который проверяет до 520 генов, связанных с большинством серьезных опухолей. OncoScreen Plus был использован в 19 клинических испытаниях.

– тест, который проверяет до 520 генов, связанных с большинством серьезных опухолей. OncoScreen Plus был использован в 19 клинических испытаниях. LungPlasma был запущен в 2015 году и анализирует 168 генов, связанных с развитием немелкоклеточного рака легких. LungPlasma также был использован в клинических испытаниях AstraZeneca.

Экспертная оценка Burning Rock Biotech

На фоне пандемии COVID-19 выручка компании в первом квартале 2020 года снизилась. Через коронавирус больницы в Китае сконцентрировали свое внимание на лечении именно этого заболевания. Однако спрос на продукцию компании сохраняется, поскольку ежегодный прирост заболеваемости раком составляет 4,5 млн случаев.

Burning Rock Biotech является лидером своего рынка с долей в 26,7%. Также это единственная компания в Китае, которая имеет лабораторию NGS, сертифицированную в соответствии с Clinical Laboratory Improvement Amendments, аккредитованную College of American Pathologist (лечебная организация, основанная в 1946 году, в которую входят около 18 000 сертифицированных патологоанатомов) и сертифицированную Национальным центром клинических исследований Китая.

Вывод аналитиков "Фридом Финанс" Поскольку компания является лидером и на текущий момент испытывает временные трудности на фоне пандемии, мы ожидаем в 2020 прогнозном году замедление роста выручки до 32%. Однако до 2021 года выручка предприятия возрастет до 65% на фоне восстановления спроса на его продукцию и снижение заболеваемости COVID-19. К 2029 году мы ожидаем рост выручки в 6,5 млрд юаней против 382 млн юаней в 2019 году.



Прогноз темпов роста Burning Rock Biotech / График "Фридом Финанс"

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Рост показателей маржи

В 2019 показатели EBIT-маржи составили -44%. После корректировок и амортизации R&D показатели EBIT-маржи составляли 15%.

В дальнейшем мы предполагаем, что показатели достигнут среднеотраслевых значений в 35% в течение следующих 10 лет. Чистые реинвестиции от выручки в течение 10 лет снизятся с 30,8% до 5%. Исходя из нашего прогноза в течение 10 лет чистые реинвестиции составят 2,878 млрд юаней,

– говорится в анализе "Фридом Финанс".

Финальный расчет стоимости и потенциала

EV, или сумма стоимости прогнозного (1,059 млрд юаней) и зрелого (11,893 млрд юаней) периодов, составит 13,321 млрд юаней. Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга в 99 млн юаней, наличные на счетах в 365 млн юаней, поступления от IPO в 1,384 млрд юаней и опционы в 30 млн юаней, собственный капитал Burning Rock Biotech Ltd можно оценить в 14,941 млрд юаней (2,113 млрд долларов).

Таким образом, учитывая 102 млн ценных бумаг после IPO, целевая цена на одну акцию равна 20,2 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 15,5 доллара составляет 30%.

Главные риски