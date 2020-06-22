Как может измениться цена акций Apple в 2020 году: в RBC представили собственный прогноз
Американский банк Citigroup увеличил целевую цену на акции Apple до 400 долларов за одну штуку. После этого увеличить целевую стоимость ценных бумаг производителя iPhone решила и финансовая компания RBC Capital Markets.
Последняя подняла показатель с 345 долларов до 390 долларов за акцию, сообщает Markets Insider. Такие решения мировых финансовых конгломератов свидетельствуют о том, что акции Apple могут набрать еще 11% от текущего уровня. Интересно, что именно технологическая компания подтвердила свой "завышенный" рейтинг касательно собственных ценных бумаг.
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RBC повысила свою целевую цену на акции Apple после того, как она тщательно начала покупать ценные бумаги техгиганта.
Apple остается в собственной лиге, когда речь идет о выкупе акций. Хотя программа компании по возврату капитала хорошо известна на рынке, мы не верим, что его участники смогут иметь финансовое влияние на нее,
– отметил Роберт Мюллер, аналитик RBC.
Вследствие быстрого сокращения выкупа акций, Apple, по-прежнему может увеличивать прибыль на акцию ежегодно в размере 3,5% в течение следующих пяти лет, по оценкам RBC.
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Чтобы достичь обновленной ценовой цели, финансовая компания увеличила целевой показатель в несколько раз, согласно прогнозу на 2021 календарный год.
С учетом того, что макроэкономический фон постепенно улучшается после значительного спада вследствие коронавируса, а экономика начала запускаться, мы можем поднять еще больше целевой показатель для акций Apple, в соответствии с технологическими достижений купертиновской компании,
– утверждает Мюллер.
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