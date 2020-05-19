Цены на нефть уверенно растут: что говорят о ситуации на рынке аналитики

Цены на нефть продолжают расти и во вторник, 19 май 2020. Рынки оптимистично восприняли отмену некоторых карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, и снижение объемов добычи сырья ведущими нефтяными предприятиями.

По данным Лига.Бизнес, накануне, 18 мая, июльские фьючерсы Brent подорожали на 7,5%, превысив 35 долларов за баррель. Такая цена стала самой большой со середины апреля.

Нефть марки WTI торговалась по 32,6 доллара за баррель. Таким образом, сырье американской марки выросло на 10,9% и достигло максимального значения с середины марта.

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По состоянию на 8:56 по киевскому времени вторника, 19 мая, цена Brent составляла 35 долларов за баррель, а WTI – 32 доллара за баррель.

Рынок нефти сегодня: комментарии аналитиков

Поскольку правительства разных стран начинают запускать экономику и ослаблять карантин, начал расти спрос на бензин. В свою очередь, спрос на нефть тоже повысился, заявила Паола Родригес Масиу, старший аналитик по нефтяным рынкам Rystad Energy.

Срок действия июньских контрактов WTI заканчивается во вторник, 19 мая. Однако признаков того, что ситуация с американской нефтью повторит исторический обвал, как это было в апреле, пока не наблюдается.

Так, 20 апреля, майские фьючерсы WTI продемонстрировали отрицательное значение цены, опустившись до минус 37,6 долларов за баррель.

Американские энергетические компании за прошедшую неделю значительно сократили количество буровых установок.

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По словам Майкла Маккарти, главного специалиста по рыночным стратегиям CMC Markets в Сиднее, с учетом снижения запасов сырья в США на прошлой неделе, маловероятно, что опасения по поводу переполнения нефтехранилищ восстановится.

Ранее страны ОПЕК+ договорились с 1 мая сократить объемы добычи нефти:

В мае-июне добыча снизится на 9,7 млн баррелей в сутки;

С июля по конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки;

С января 2021 и до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК прогнозируют рост цены на нефть до 40 долларов за баррель во втором полугодии 2020 года.