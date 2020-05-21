Нефть активно дорожает: динамика цен на сырье и прогнозы экспертов

В четверг, 21 мая, цены на нефть эталонных марок поднялись еще больше, продолжив многодневный рост накануне. Рынок нефти начал восстанавливаться на фоне сокращения запасов сырья и смягчения карантина в ряде стран.

По данным Investing.com, июльские фьючерсы на нефть Brent по состоянию на 8:10 по киевскому времени четверга торговались по 36,62 доллара за баррель.



Динамика цен на нефть Brent / График Investing.com

Фьючерсы WTI за июль подорожали до 34,35 доллара за баррель.



Динамика цен на нефть WTI / График Investing.com

Снижение запасов и запуск экономики: как события в мире влияют на цены нефти

Министерство энергетики США опубликовало в среду, 20 мая, данные о запасах нефти в США за прошлую неделю, которая закончилась 15 мая. В частности, резервы сырья снизились почти 5 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 4,8 млн баррелей в течение прошлой неделе. Нефтяные запасы в терминале в Кушинге (штат Оклахома, США) упали на 5 млн баррелей.

Детально о ситуации с ценами накануне: Цены на нефть выросли еще больше после публикации данных о ситуации на рынке США

Фьючерсы на WTI подскочили в цене на 4,79%, а контракты на нефть марки Brent подорожали на 3,2% во время предыдущей сессии торгов. Снижение объемов добычи странами-членами ОПЕК+ и другими поставщиками наконец демонстрируют эффективность. Поэтому настроения инвесторов улучшаются.

Отмена некоторых карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, тоже повысило спрос на сырье.

Однако Соединенные Штаты, крупнейший мировой потребитель нефти, все еще имеют дело с высокой смертностью от COVID-19 и негативными последствиями пандемии на их экономику.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 мая 2020 года количество инфицированных коронавирусом в США составляет 1 551 853, из них 93 439 – летальные.

Индия, третий по величине покупатель нефти в мире, продолжила жесткий карантин до 31 мая, чтобы и дальше сдерживать распространение COVID-19.

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Прогнозы и комментарии экспертов

Аналитики по-разному комментируют ситуацию на рынке нефти.

Хотя признаки того, что давление на WTI уменьшается, положительно повлияли на цену сырья, последний отчет показывает, что падение запасов обусловлено в большей степени усиленной предложением, чем растущим спросом на ресурс,

– говорится в сообщении Capital Economics.

Некоторые эксперты считают, что для того, чтобы цены на нефть продолжали расти, нужен катализатор. Поэтому стоимость сырья особо не поднимется в ближайшее время.

Ранее в ОПЕК прогнозировали, что цены на нефть достигнут 40 долларов за баррель во второй половине 2020 года.