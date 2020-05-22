Цены на нефть резко упали из-за ситуации с экономикой Китая: что известно

В пятницу, 22 мая 2020, цены на нефть эталонных марок стремительно опустились. Причиной падения стало решение Китая отказаться от цели по росту экономики на 2020 год.

Инвесторы обеспокоены тем, что ослабление экономики КНР в результате пандемии коронавируса и дальше будет влиять на рынок нефти, пишет Investing.com. В результате спрос на сырье и топливо у второго по величине потребителя нефти в мире значительно снизится.

Июльские фьючерсы Brent стали дешевле на 4,3% (1,56 доллара) и торгуются по 34,50 доллара за баррель. Накануне, 21 мая, сырье этой марки набрало почти 1%, достигнув более 36 долларов за баррель.

Фьючерсы WTI за июль снизились в цене на 5,3% (1,79 доллара) – до 32,13 доллара за баррель. В четверг, 21 мая, американская нефть торговалась по чуть больше, чем 34 доллара за баррель, набрав более 1%.

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Китайский национальный народный конгресс (NPC) начал свое еженедельное собрание в пятницу, 22 мая, из заявления представителей правительства страны об отказе от постановки цели в процентах относительно экономического роста на 2020 год.

При этом правительство сообщило о намерениях выпустить специальные гособлигации на сумму 1 трлн юаней (140 млрд долларов) для поддержки компаний и регионов, пострадавших от пандемии.

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Отказ от цели роста "может быть интерпретирован как уменьшение внимания к инвестиционной активности и стать негативным для рынка нефти", заявил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам AxiCorp.

Сырьевой рынок ожидал более инфраструктурного толчка от NPC, поэтому это может стать фактором разочарование,

– отметил Иннес.

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