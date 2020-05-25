Цены на нефть нестабильны из-за событий в Гонконге и отношениях между США и Китаем

В понедельнику, 25 мая 2020, цены на нефть эталонных марок выросли, компенсировав некоторые предыдущие потери, зафиксированные ранее. Общая стоимость нефти нестабильная и колеблется. Ведь напряженные отношения между США и Китаем продолжают влиять на рынок нефти.

По данным Investing.com, июльские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,65% – до 35,36 доллара. Нефть WTI выросла в цене на 1,11% – до 33,62 доллара.

Ранее сегодня, около 5:00 утра по киевскому времени, цены на нефть упали. В частности, Brent торговалась по 34,94 доллара за баррель, а WTI – по 33,19 доллара за баррель.

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События в мире, которые влияют на цены нефти

Протесты в Гонконге в воскресенье, 24 мая, против законов о национальной безопасности завершились столкновениями митингующих с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водяные пушки в районе Коузвей-Бэй в Гонконге.

Новые законы были официально представлены Китаем в пятницу во время Национального народного конгресса и распространялись как на Гонконг, так и на территорию Макао.

Президент США Дональд Трамп пообещал действовать решительно, если КНР примет эти законы. В пятницу, 22 мая, Министерство торговли США внесло в черный список 33 китайские компании.

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Настроения инвесторов несколько изменились: они опасаются, что нарастающее напряжение между США и Китаем может продолжить торговую войну между двумя суперстранами. Кроме того, отношения между этими странами ухудшаются, когда они сталкиваются с вопросами, связанными с Гонконгом, Тайванем и источниками возникновения коронавируса.

Законы в сфере нацбезопасности предусматривают большие риски начала новой торговой войны,

– заявил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам AxiCorp.

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