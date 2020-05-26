Нефть активно дорожает, объемы добычи сырья падают: детально о ситуации на рынке

Во вторник, 26 мая 2020 года, цены на нефть продолжили расти. Ведь появляется все больше признаков того, что производители снизили объемы добычи и поставки сырого продукта, а страны и дальше смягчают карантин.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы за июль на нефть WTI поднялись в цене на 2,3% (0,75 доллара) – до 34 долларов за баррель. В понедельник, 25 мая, американская нефть никак не изменилась в цене из-за выходного в связи с Днем памяти в США.

Июльские фьючерсы на Brent подорожали на 0,7% (0,23 доллара) и торговались по 35,76 доллара за баррель. Таким образом, нефть этой марки выросла в цене на 1,1% по сравнению с предыдущей сессией торгов.

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Последние события на рынке нефти

Рынок оживился после сообщения России о снижении страной объемов добычи нефти почти до целевого уровня в 8,5 млн баррелей в день за май и июнь в рамках соглашения ОПЕК+, принятого в апреле.

Сокращение нефтедобычи проходит хорошо, как и ожидалось,

– отметил Даниэль Хайнс, старший стратег по рынкам Australia and New Zealand Banking Group.

Страны ОПЕК+ соберутся вновь в начале июня, чтобы обсудить вопрос сокращения поставок и добычи, чтобы поднять цены на сырье, которые с начала года снизились примерно на 45%.

В апреле крупные нефтедобывающие страны согласились снизить объем добычи ресурса почти на 10 млн баррелей в течение мая-июня 2020 года.

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В понедельник, 25 мая, российское Министерство энергетики процитировало министра Александра Новака и сообщило, что повышение спроса на горючее должно способствовать сокращению текущего мирового сальдо в пределах 7-12 млн долларов до июня или июля.

Когда экономика перезагружается, главное внимание сосредоточено на улучшении основы, фундамента, а не на том, что казалось полным крахом всего несколько недель назад, например, как в ситуации со спросом на нефть,

– добавил Хайнс.

Нестабильность цен на нефть