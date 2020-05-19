Самая высокая цена за последние семь лет: золото непрерывно дорожает

Во вторник, 19 мая 2020, цена золота продолжает демонстрировать высокие значения. Также значительно возрос интерес со стороны инвесторов на так называемые золотые акции SPDR Gold Shares (или акции GLD) – биржевой инвестфонд в виде траста, акции которого обеспечены золотом.

По данным JM Bullion, сегодня цена золота немного снизилась – до 1746,07 доллара за унцию по сравнению с понедельником, 18 мая. Тогда стоимость драгоценного металла достигла 1762 доллара за унцию, что стало максимальным значением за последние семь лет. Однако снижение цены металла 19 мая незначительное.

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Кроме золота, выросли цены на и на другие металлы. В частности, в понедельник, 18 мая, цена палладия всего за 20 минут увеличилась на 100 долларов. Серебро также подорожало на 4%, а платина – на 3,5%.

Почему дорожает золото

В этом году золото стало привлекательным активом для инвестиций. В условиях обвала на фондовых рынках и экономического спада в результате коронавируса драгоценный металл стал защитой от так называемых "черных лебедей". Поэтому спрос на золото вырос в течение последних трех месяцев.

Цена золота, которое является для инвесторов "тихой гаванью" во время кризисов, с начала 2020 поднялись на 16%. Стоимость драгоценного металла увеличивалась несмотря на сообщения о рекордном снижении ВВП в ряде стран и начало рецессии в мире.

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Спрос на акции GLD растет

Касательно инвестиций в акции GLD, то по информации Forbes, за одну недели объем капитала, вложенный в эти активы, вырос до 1,778 млрд долларов, в течение месяца – до 5,06 млрд долларов, а в течение 90 дней – до 10,4 млрд долларов.

Если сравнить акции GLD и динамику американских фондовых индексов, последние просели за последний квартал. Так, среди биржевых индексов S&P 500 – SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) – все они имели значительные оттоки, потеряв 1,529 млрд долларов, 102,8 млн долларов и 840,5 млн долларов соответственно.