Цена акций Apple снизится еще больше: прогноз инвестора

Американский инвестор Джим Крамер считает, что акции Apple и дальше будут снижаться в цене после того, как производитель iPhone заявил, что не сможет достичь запланированного дохода в первом квартале 2020 году из-за вспышкы коронавируса.

По прогнозам эксперта, стоимость ценных бумаг техгиганта снизится примерно еще на 10 долларов. Об этом он рассказал в эфире телепрограммы на CNBC.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, Apple сообщила, что новый коронавирус оказал негативное влияние на темпы поставок iPhone, а также снизил спрос китайских потребителей на продукцию компании.

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После этой новости во вторник, 18 февраля, акции Apple закрыли торги, снизившись в цене на 1,83% (5,95 доллара).

Ранее в компании заявляли, что ожидают чистой прибыли от продаж на уровне от 63 до 67 млрд долларов во втором квартале 2020 года. Однако техгигант так и не представил обновленные прогнозы на следующий квартал после сообщения в понедельник.

По словам Крамера, причиной того, почему акции Apple могут снизиться в цене, является то, что "не многие захотят что-то продать", учитывая "успех" рынке в начале 2020 года.

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На фоне таких новостей от купертиновского техгиганта индекс S&P 500 увеличился на 4,62%. Индекс Доу-Джонса, наоборот, опустился на 77 пунктов ниже.

Касательно акций Apple, то их стоимость выросла на 86% в течение последних 12 месяцев.

Распространение эпидемии коронавируса заставило ряд компаний приостановить производство и закрыть свои офисы и магазины в Китае. Apple была вынуждена тоже пойти на этот шаг ради безопасности своих работников. Компания временно закрыла 42 магазина в Китае. Только на прошлой неделе некоторые из них возобновили работу.

Коронавирус 2020: что известно о смертельном заболевании Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайском коронавируса 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 - coronavirus disease 2019"). По состоянию на 19 февраля 2020 в мире зарегистрировано 75 199 подтвержденных случаев заражения, из них 2012 – летальные. Выздоровели уже 14675 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.