Цена акций Tesla может превысить 1000 долларов, несмотря на коронавирус: прогноз

Акции Tesla могут попасть под влияние бычьей тенденции, несмотря на недавнее падение из-за опасений инвесторов вкладывать деньги в ценные бумаги в условиях коронавируса.

Аналитик компании JMP Джозеф Оша повысил целевую цену акций компании Илона Маска до 1060 долларов, сообщает Markets Insider. Сейчас это самая высокая прогнозируемая стоимость ценных бумаг автопроизводителя на Уолл-стрит.

Так, в начале торгов во вторник, 3 марта, акции Tesla выросли в цене на 10%.

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В JMP считают, что недавнее падение стоимости ценных бумаг компании Илона Маска, наоборот, стало выгодным для автопроизводителя, заинтересовав больше инвесторов.

Для инвесторов появилась краткосрочная возможность приобрести акции Tesla,

– отметил Джозеф Оша.

Напомним, в понедельник, 2 марта, аналитик Morgan Stanley Адам Йонас предупредил трейдеров, подождать с покупкой ценных бумаг производителя электроавто в условиях коронавируса и после недавнего резкого падения их цены.

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По мнению Оша, если принимать во внимание потенциал роста акций Tesla в долгосрочной перспективе, то "ценные бумаги компании должны быть более высоко оценены в 2021 году, чем сейчас".

По прогнозу Оша, компания Илона Маска может увеличить производство автомобилей до 1,8 миллиона единиц к 2025 году, что в три раза превышает прогноз на 2020 год. Аналитик также предполагает усиление конкуренции для Tesla со стороны других автопроизводителей, как GM, Ford, Audi и Porsche.