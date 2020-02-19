Цена акций Tesla может превысить 1000 долларов: прогноз Morgan Stanley
Американский банковский холдинг Morgan Stanley продолжает рассматривать вероятность "бычьего" тренда в случае с акциями Tesla. Финансовое учреждение изменило свой прогноз относительно ценных бумаг автопроизводителя.
В Morgan Stanley прогнозируют, что акции Tesla вырастут до 1200 долларов за одну штуку, сообщает CNBC.
Бычий тренд – что это такое Если цена на тот или иной инструмент на бирже длительное время растет, то на рынке царит бычий тренд, а если падает – медвежий.
Стоимость ценных бумаг производителя электромобилей в последние полгода увеличилась более чем в три раза. Согласно самому оптимистичному сценарию банковского холдинга, акции Tesla могут подняться в цене еще на 50% от текущего уровня (более 800 долларов за штуку).
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Однако в Morgan Stanley считают, что несмотря на все оптимистические прогнозы, стоимость ценных бумаг компании Илона Маска, все-таки, будет снижаться. Ранее финучреждение повысило целевой показатель цены акций с 360 долларов до 500 долларов.
Наш прогноз предусматривает продажу 4 млн единиц транспортных средств к 2030 году с 12-процентной доходностью. Его можно сравнить с нашими базовыми предсказаниями, согласно которым будет реализовано 2,2 миллиона единиц с доходом в 10% к 2030 году, – отметил аналитик Адам Йонас в сообщении к инвесторам.
В Morgan Stanley есть три разных сценарии, по которым может развиваться цена акций Tesla – базовый, "бычий" и "медвежий". Так, базовый сценарий – это, как правило, реальная оценка, которую предоставляет финансовый холдинг. Аналитики с Уолл-стрит ему лучше доверяют, особенно, если говорить о компании с непостоянным курсом акций, как и в случае с Tesla.
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По словам Йонаса "инвесторам следует ожидать очень сложных" первых кварталов, если говорить о Tesla. Аналитик прогнозирует, что компания Илона Маска сможет доставить 89 тыс. транспортных средств за квартал. Это ниже, чем предсказания экспертов Уолл-стрит – 99 тыс. авто. Такая разница в количестве может уменьшить прибыль Tesla на 440 млн долларов.
Мы ожидаем, что первый квартал 2020 будет существенно слабым для Tesla. Ведь компания тесно связана с рынком Китая, где распространяется новый коронавирус. Кроме того, электрический кроссовер Tesla Model Y имеет сравнительно низкий спрос на определенных европейских рынках, – отметил Йонас.