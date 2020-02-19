Цена акций Tesla может превысить 1000 долларов: прогноз Morgan Stanley

Американский банковский холдинг Morgan Stanley продолжает рассматривать вероятность "бычьего" тренда в случае с акциями Tesla. Финансовое учреждение изменило свой прогноз относительно ценных бумаг автопроизводителя.

В Morgan Stanley прогнозируют, что акции Tesla вырастут до 1200 долларов за одну штуку, сообщает CNBC.

Бычий тренд – что это такое Если цена на тот или иной инструмент на бирже длительное время растет, то на рынке царит бычий тренд, а если падает – медвежий.

Стоимость ценных бумаг производителя электромобилей в последние полгода увеличилась более чем в три раза. Согласно самому оптимистичному сценарию банковского холдинга, акции Tesla могут подняться в цене еще на 50% от текущего уровня (более 800 долларов за штуку).

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Однако в Morgan Stanley считают, что несмотря на все оптимистические прогнозы, стоимость ценных бумаг компании Илона Маска, все-таки, будет снижаться. Ранее финучреждение повысило целевой показатель цены акций с 360 долларов до 500 долларов.