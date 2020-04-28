Цена американской нефти может опуститься до нуля: инвестор прогнозирует новый крах на рынке

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI может снизиться до нуля долларов за баррель быстрее, чем на майский контракт, срок действия которого истек еще на прошлой неделе.

Такой прогноз представил американский инвестор Джим Крамер, пишет CNBC.

Цена снова опустится до нуля, поскольку у нас (в США – ред.) нет места для хранения. У меня в пятницу был Хербьон Хансон, генеральный директор крупнейшей компании-владелицы танкеров Nordic American Tanker, и он сказал, что места нет. Так почему бы цене не опуститься до нуля? Она снизится до нуля быстрее, чем в прошлый раз,

– отметил Крамер в эфире телепрограммы" Squawk on the Street "на CNBC.

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Кто такой Джим Крамер? Это американский инвестор, шоумен и эксперт фондового рынка. В прошлом занимал должность менеджера одного из хедж-фондов США. Он также известен своей деятельностью в качестве ведущего. В частности, имеет собственную программу "Mad money" на CNBC, а также является учредителем финансового веб-портала TheStreet.com. Кроме того, он пишет книги на тему фондового рынка и финансов.

Напомним, в понедельник, 20 апреля, майский фьючерсный контракт на нефть марки WTI торговался по негативной цене – минус 37,6 доллара за баррель. Стоимость американской нефти достигла отрицательного значения еще до конца срока действия самого фьючерсного контракта. Рынки переполнены сырьем, а спрос на нее снизился до рекордного уровня из-за пандемии коронавируса.

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Ряд промышленных предприятий временно не работают, авиакомпании прекратили осуществление рейсов, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Поэтому спрос на нефть снизился. Кроме того, "ценовая война" России и Саудовской Аравии, когда последняя резко повысила объемы добычи и снизила стоимость сырья, позволила рынкам пополнить свои стратегические запасы.

Несмотря на то, что фьючерсные контракты на другие ресурсы, например, природный газ, ранее тоже торговались по цене ниже нуля долларов, стоимость нефти WTI стала отрицательной впервые.

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Относительно июньских контрактов WTI, их цена тоже довольно низкая. В частности, по состоянию на вторник, 28 апреля, американская нефть торгуется чуть больше 11 долларов.

Я считаю, что фьючерсы определили себя, скажем, как совершенно ложный актив. Ситуация, что произошла на прошлой неделе, когда нефть торговалась по минус 37 долларов, связана с тем, что есть несколько финансовых инструментов, которые просто ошибаются. Они не работают как следует,

– добавил Крамер.

Терри Даффи, генеральный директор CME Group, заявил на прошлой неделе, что фьючерсный рынок работал "в совершенстве", когда срок окончания действия майского контракта приближался к завершению. По словам Даффи, ситуация, когда контракт на нефть опускается до отрицательного значения, не удивительна. При таких условиях на рынке остаются только профессиональные инвесторы, подчеркнул эксперт.



Что нужно знать о падении цен на нефть / Инфографика 24 канала